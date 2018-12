Der Handel frisst seine Kinder, Zahl der Läden in Tirol rückläufig

Von Anita Heubacher

Innsbruck – Zu Weihnachten punkten die Stadtzentren. Sie sind hübsch dekoriert, warten mit Christkindlmarkt und Flair auf, das zieht die Käufer an. Das dürfte auch 2030 noch so sein. Online-Handel hin oder her. Ansonsten dürften sich unsere Stadtbilder drastisch ändern, meinen Experten und belegen damit Studien.

B-Lagen wie die Museumstraße haben’s schwer. - Thomas Boehm / TT

Die Entwicklung des Handels prägt das Stadtbild immens. Schon jetzt sinkt die Zahl der Einzelhändler, die Verkaufsfläche, die in den letzten zehn Jahren dazugekommen ist, entstand am Ortsrand, auf der grünen Wiese in einem Einkaufs- oder Fachmarktzentrum, zulasten der Läden in den Einkaufsstraßen. Die Geschäfte kannibalisieren sich selbst. Die Prognose lautet daher: Bis 2030 wird die Konzentration auf die besten Lagen, im Immobilien-Jargon A-Lage genannt, steigen. Etwas abgelegenere Viertel oder Straßen können nur überleben, wenn bereits jetzt Zukunftskonzepte auf dem Tisch liegen und kräftig inverstiert wird. C-Lagen dürften aufgrund der mangelnden Frequenz und der Zunahme des Online-Handels absterben.

Die KMU Forschung Austria mit Sitz in Wien hat im Auftrag der Tiroler Wirtschaftskammer ein Zukunftsszenario für den Tiroler Einzelhandel gezeichnet und dafür in die Vergangenheit geschaut. Dabei wird in eindrucksvollen Zahlen gegossen, was man täglich vor Augen hat: Einkaufszentren und Fachmärkte an den Ortsrändern, entleerte Ortskerne und Stadtzentren.

Plus 300.000 Quadratmeter sind zwischen 2003 und 2013 in Tirol an Verkaufsfläche dazugekommen. Ausschließlich in Einkaufszentren. Das war ein Wachstum von 90 Prozent auf der grünen Wiese, zulasten der Einkaufsstraßen und Ortskerne, die 200.000 Quadratmeter Verkaufsfläche verloren haben. Die Hälfte der Verkaufsfläche in Tirol befindet sich in Einkaufszentren, 2003 waren es 28 Prozent. In den Innenstädten weichen aufgrund der hohen Mieten immer mehr Einzelhändler den Filialen von Ketten.

C-Lagen wie der Andreas-Hofer-Straße droht das Aus. - Thomas Boehm / TT

Die Studienautoren rechnen damit, dass die Zukunft ein noch härteres Pflaster für die Einzelhändler wird. Bis 2030 dürfte deren Zahl weiter zurückgehen. Zwischen zehn und 20 Prozent. Konservativ gerechnet, wie die Studienautoren betonen.

Bis 2030 werden die Ortszentren stärker profitieren und wieder attraktiver werden. „Jahrelang hat sich der Handel in der grünen Wiese ausgebreitet, nun kehrt er wieder in die Stadtzentren zurück“, glaubt auch Alois­ Schellhorn, Geschäftsführer der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer. Bereits vor Jahren hatte selbst die Kammer auf den Bodenfraß an den Ortsrändern hingewiesen und einen Baustopp verlangt. „Die Politik ist aufgewacht“, glaubt Schellhorn. „Zumindest ist jetzt klar, dass es keine Parkplätze und damit riesige versiegelte Flächen an den Ortsrändern mehr braucht und dass Gebäude mehrstöckig sein und genutzt werden sollen.“

Der Online-Handel setzt den Läden zu. Absolute Verlierer durch die zugespitzten Wettbewerbsbedingungen sind laut Studie Geschäfte in B-Lagen. Wo es nicht so gut rennt, sieht man ebenfalls bereits mit freiem Auge. Die Mischung der Mieter macht die Rechnung. „Ziehen Billigfriseurläden ein, herrscht Alarmstufe Rot. Denn nach den Friseurläden kommt das Wettbüro“, wie ein Immobilienmakler sagt. Seinen Namen will er lieber nicht in der Zeitung lesen.

Um gegen den Online-Handel zu bestehen, müsse die Aufenthaltsqualität steigen, sowohl in den Fußgängerzonen oder auf den Gehwegen vor den Läden als auch in den Läden selbst. „Die Beratung muss stimmen. Dass Kaffee, Prosecco oder Wasser angeboten werden, ist für viele Händler bereits selbstverständlich“, sagt Schellhorn.

Aufenthaltsqualität ist auch ein ganz großes Stichwort für den Obmann des Innsbrucker Innenstadtvereins, Thomas Hudovernik. Er bezieht sich damit auf die Flächen vor den Geschäften. Verkehrsberuhigung, Fußgängerzonen, das seien die Angelpunkte, meint er. „Parkplätze gehören unter die Erde. Wir haben Tausende Tiefgaragenplätze, die funktionieren, und wir wollen nicht, dass die Leute unzählige Runden drehen, bis sie oberirdisch einen Parkplatz finden“, sagt Hudovernik.

Wie sich eine Fußgängerzone bezahlt mache, zeige die Maria-Theresien-Straße. Die A-Lage wollen die Innenstadtkaufleute am liebsten von der Altstadt über die Maria-Theresien-Straße bis hin zum Bozner Platz ziehen. „Der Platz funktioniert, aber wir müssen jetzt investieren“, ist Hudovernik überzeugt.

Der Blick in die Glaskugel macht ihn umso sicherer. Durch den Online-Handel sei und werde es für Einzelhändler in B- oder gar C-Lagen „sehr, sehr schwer“.

Als B-Lage sieht Hudovernik die Museumstraße. Diese verläuft entgegengesetzt zur Theresien-Straße, ist aber eine der Hauptverkehrsadern der Stadt. „Alle Öffis fahren da durch, der Gehweg lädt nicht zum Verweilen ein. Deshalb funktioniert die Straße nicht.“ Noch schlimmer sei das Schicksal der Andreas-Hofer-Straße, einst als Prachtstraße gefeiert, kümmere sie heute vor sich hin. „Dort funktionieren nicht einmal die Geschäfte, die direkt neben der Haltestelle der Straßenbahn sind.“ Hudovernik meint: „Das ist kein Krankjammern, sondern eine Analyse, um handeln zu können, wo es Sinn macht.“