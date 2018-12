Die Elferbahnen starten mit Ausweichparkplatz in die Saison

„Bis auf Weiteres gesperrt" — Rodler und Skifahrer werden derzeit bei den Elferbahnen in Neustift von Absperrgittern empfangen. An diesen vorbei werden die Wintersportler auf einen Ausweichparkplatz gelotst. „Wir konnten mit den Grundbesitzern des Parkplatzes keine Einigung erzielen", bedauert Elfer-Geschäftsführer Benjamin Steirer. Er machte gestern aber seine Ankündigung wahr, dass die Bahn wie vorgesehen am 21. Dezember in Betrieb geht. Wie berichtet, wurde der Jahr für Jahr abgeschlossene Pachtvertrag für den Parkplatz heuer nicht mehr verlängert. Der Hintergrund dürften Unstimmigkeiten mit der Gemeinde Neustift wegen eines Bauvorhabens sein. Von Seiten der Gemeinde heißt es dazu, dass man alle Bürger gleich behandle und niemand bevorzugt oder benachteiligt werde. (dd)