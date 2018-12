Team Osttirol stellt Liste vor

Bei der Wahl im Tourismusverband am 29. Jänner wird das Team Osttirol wie schon letztes Mal in den Stimmgruppe 2 und 3 antreten. Die Stimmgruppe 2 führt Haidenhof-Hotelier Michael Wildauer an, gefolgt von Max Passler, Joachim Defregger und Reinhard Bergmann. In der Stimmgruppe 3 ist der Kalser Vizebürgermeister und Team-Osttirol-Chef Martin Gratz an erster Stelle, auf den weiteren Listenplätzen folgen Elisabeth Kaplenig, Manfred Lobenwein und Margit Aigner. (TT)