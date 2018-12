Tiroler Handel machte gutes Geschäft: „Nicht euphorisch, aber zufrieden“

Wien, Innsbruck – „Ein bisschen mehr“ hätte sich die Wirtschaftskammer (WKO) vom Weihnachtsgeschäft erwartet. Das sagte Roman Seeliger, Vizegeschäftsführer der Bundessparte Handel der WKO, nach dem letzten Einkaufssamstag vor dem Heiligen Abend. 2017 hat der heimische Einzelhandel Weihnachtsumsätze von insgesamt 1,65 Milliarden Euro erwirtschaftet. 2018 ist im österreichischen Einzelhandel laut WKO mit Weihnachtsumsätzen von in Summe etwa 1,64 Milliarden Euro zu rechnen. Das wäre ein Rückgang um rund 10 Millionen Euro.

In Tirol sieht die Situation ein wenig rosiger aus. Während die Tiroler bei großteils trübem und nassem Wetter die letzten Besorgungen vor dem Fest erledigten, zog Alois Schellhorn, Geschäftsführer der Sparte Handel, eine erste Bilanz. „Wir werden das Ergebnis vom letzten Jahr wahrscheinlich erreichen“, sagte er zur TT. Man sei zwar „nicht euphorisch“, sagte Schellhorn, „aber es passt“. Alles in allem blicke man auf „ein normales Jahr“ zurück.

Die große Bilanz gebe es zwar erst nach Silvester, wenn der Umtausch und das Einlösen der geschenkten Gutscheine abgeschlossen sind. Doch es zeichnet sich ab, dass sich die Tiroler Händler über ein prognostiziertes Umsatzplus von 0,5 bis 1 Prozent über dem Ergebnis der Kollegen im Osten Österreichs freuen können. Die Gründe dafür sind laut Schellhorn vielfältig. So würden die Tiroler den Einkauf in Geschäften dem Bestellen bei Online-Händlern vorziehen. Auch die bereits angelaufene Tourismus-Saison ist ein Grund für das leichte Plus im Westen Österreichs. „Außerdem sind die Tiroler sehr sportlich“, berichtet Schellhorn von guten Verkäufen bei Sportartikeln und Bekleidung. Bei Schmuck und Kosmetik liegen die Tiroler Ergebnisse dagegen ohne Auffälligkeiten „im österreichweiten Trend“.

Sparten-Geschäftsführer Schellhorn bedankt sich angesichts des positiven Trends auch bei den Mitarbeitern im Handel. Denn: „Sie haben in den letzten drei, vier Wochen viel Stress gehabt.“ Auch lobte Schellhorn einen „vernünftigen KV-Abschluss“ für die Handelsangestellten. Im Ringen um den Kollektivvertrag für die österreichweit 430.000 Handelsangestellten kam es am 8. Dezember in mehreren Landeshauptstädten wie Innsbruck inmitten des vorweihnachtlichen Einkaufstrubels zu Protestaktionen der Gewerkschaft. Dabei wurde Infomaterial an Passanten verteilt. Zehn Tage später haben sich die Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer geeinigt. (ritz)