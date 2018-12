Tiroler Privatspitäler im Aufwind, höherer Punktewert hilft

Innsbruck – In Österreichs Gesundheitswesen sei unter der türkis-blauen Bundesregierung einiges in Bewegung, sagt die Geschäftsführerin des Innsbrucker Sanatoriums Kettenbrücke, Annette Leja. Sie nannte etwa die Krankenkassen-Zusammenlegung. Positiv aus Sicht der Privatspitäler sei die fixierte Erhöhung des gedeckelten Fördertopfs, was eine Anpassung des „bisher kläglichen“ Punktewerts für die Privaten um etwa ein Zehntel gebracht habe.

Sehr positiv ist laut Leja, dass Österreich ein sehr guter Standort für das Gesundheitswesen sei und auch der öffentliche Bereich sehr auf Qualität setze. „Davon profitieren alle.“ Die Patienten suchten heute mehr denn je aus, wo sie sich behandeln lassen. „Jeder, der zu uns kommt, hat das ganz bewusst entschieden, er will als Patient im Mittelpunkt stehen.“ Laut Leja würden in Privatspitälern neben Top-Medizin auch mehr Service, hoher Komfort und Diskretion erwartet. Bezüglich Letzterem habe man heuer die Vorgangsweise auch wegen der heuer in Kraft getretenen EU-Datenschutzregeln noch einmal verschärft.

Geschäftsführerin Annette Leja. - Sanatorium Kettenbrücke

Das Sanatorium Kettenbrücke mit seinen 320 Beschäftigten sowie 150 Ärzten kam heuer auf einen stabilen Umsatz von etwa 28 Mio. Euro. Neben 7000 stationären Patienten wurden auch 20.000 in den Ambulanzen behandelt, in den Ordinationen gab es 12.000 Kontakte. „Die Akutbehandlungen nehmen deutlich zu“, so Leja. Neben Zusatzversicherten kommen etwa 20 Prozent Selbstzahler, vor allem auch Jüngere.

Als Privatspital gelte es, die Bedingungen und Abläufe für die Patienten immer weiter zu verbessern, sagt Leja, die dem Sanatorium Kettenbrücke (wird heuer 110 Jahre alt) bereits seit 24 Jahren vorsteht. Da gelte es auch Ballast abzuwerfen, so habe man die IT ausgelagert. Gleichzeitig werde man das medizinische Angebot in Richtung durchgängige Behandlung weiter ausbauen, kündigt Leja an: Sie nannte die Allgemeinmedizin, mehr Allgemein-Chirurgen, zwei neue Psychiater, eine Lungenfacharzt-Praxis oder die Aufstockung auf sechs Unfallchirurgen.

Noch immer warten heißt es indes auf eine Entscheidung über den geplanten Start einer eigenen Kardiologie-Abteilung. Seit 2015 liegt der Fall in der 2. Instanz beim Landesverwaltungsgericht. Hier habe man Geduld gelernt. Die Kardiologie (Herz-Abteilung) sei ein absolut sinnvolles und attraktives Projekt, das letztlich auch beim Höchstgericht in Wien landen könnte. (va)