TVB Zugspitz Arena: Große Mehrheit trägt Erhöhung mit

Von Helmut Mittermayr

Ehrwald – Im Vorfeld hatten Bedenkenträger einen Aufstand kommen sehen – und sich richtig getäuscht. Die Erhöhung der Aufenthaltsabgabe im Tourismusverband Tiroler Zugspitz Arena von zwei auf drei Euro pro Nächtigung ging bei der Vollversammlung nur wenige Tage vor Weihnachten glatt durch. „Sicherlich auch, weil wir die Notwendigkeiten detailliert erklärt und Verständnis dafür geschaffen haben“, erklärt Obmann Thomas Schennach. Einer der großen Brocken, die der TVB neben anderen mitzustemmen hat, ist die Generalsanierung des Bades in Ehrwald samt zeitgemäßem Saunabereich. Alle Stimmgruppen haben sowohl nach Personen als auch nach gewichteten Stimmen (des Kurienwahlrechts – Anm. d. Red.) mit großer Mehrheit für die Erhöhung gestimmt.

Das Ergebnis lautete schließlich 863 zu 330, was den Obmann natürlich sehr freute: „Besonders auch, dass die Stimmgruppe I mit fünf zu zwei Stimmen die Erhöhung auch klar mitgetragen hat. Denn die großen Häuser bräuchten am wenigsten ein saniertes öffentliches Bad für ihre Gäste, verfügen sie doch selber über Badeerlebnislandschaften. Mehrere, ich glaube acht Häuser, sind gerade dabei, diese groß auszubauen. Aber hier gibt es auch einmal eine Solidarität, die nun dem Mittelstand zugutekommt. Etwa Zimmer- und Appartementvermietern, Pensionen oder Dreisternehäusern.“ In der Stimmgruppe II ging es (nach Personen gerechnet) elf zu drei für die Kurtaxenerhöhung um immerhin 50 Prozent aus, die Stimmgruppe III votierte mit 52 zu 35 dafür.

Vor der Abstimmung wurden selbstverständlich Sorgen geäußert. Etwa wie von Busunternehmen, die Pauschalangebote nicht aufschnüren könnten, eine tägliche Aufenthaltsabgabe von nunmehr drei Euro dem Gast verklickert werden könne. „Durch eine getrennte Preisausweisung von Übernachtung und Kurtaxe“, hieß es. Und durch eine Auflistung der Zusatzangebote, die damit zusätzlich zum Ehrwalder Hallenbad noch enthalten seien oder finanziert würden. Dies würde Verständnis schaffen. Schennach sieht als Nutznießer die gesamte Region: „Das Berwanger Almdorf, das Freibad Lermoos oder der Ausbau der Radwanderwege werden mit den zusätzlichen Einnahmen unterstützt.“ Der Obmann erklärt auch, dass man sich im Vorstand entschieden habe, mit einer „mutigen Erhöhung“ in die Sitzung zu gehen. Man hätte es ja auch mit „einem Schuhpreis wie 2,99 probieren können, um den psychologisch einfacher zu verdauenden Zweier zu halten. Aber dann hätten wir in einem Jahr mit demselben Thema wieder kommen müssen.“

Insgesamt sind im Tourismusverband Tiroler Zugspitz Arena 1060 Einzelunternehmen abgedeckt: acht in der Stimmgruppe I, rund 55 in der Stimmgruppe II und 1000 in der IIIer. Das abgelaufene Geschäftsjahr dürfte bei den meisten Mitgliedern das beste der Firmengeschichte sein, schlagen doch 1,6 Millionen Nächtigungen zu Buche – ein Rekordwert. Die Ausgewogenheit der Gästeströme zwischen Heiterwanger See und Seebensee würden sich viele Regionen Tirols wohl wünschen. Im Winter 2017/18 wurden 818.000 Nächtigungen gezählt, im darauffolgenden Sommer 833.000. Die Zugspitz Arena verfügt über ein Jahresbudget von fünf bis sechs Millionen Euro. Die Erhöhung der Aufenthaltsabgabe spielt nun rund 1,2 Millionen Euro mehr in die Kasse. Kinder sind von dieser Abgabe übrigens ausgenommen.

Im Ehrwalder Zugspitzsaal gab Geschäftsführerin Petra Fraune zu Beginn der Sitzung auch einen Überblick über die Tätigkeiten und Aufgaben aus den verschiedensten Bereichen wie Organisation, Marketing, Events und den Neuerungen im Pauschalreisegesetz sowie der Datenschutzgrundverordnung. Die Aktivitäten des Vereins Zugspitz Arena Bayern-Tirol wurden ebenfalls erläutert. Infrastrukturleiter Thomas Koch offenbarte die Leistungen des Außendienstes, die Zahlen zum Jahresabschluss wurden vom Aufsichtsratsvorsitzenden Theodor Zoller und Obmann Thomas Schennach präsentiert und von der Vollversammlung genehmigt. Auch die Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates fiel zur Freude der Funktionärsriege einstimmig aus.