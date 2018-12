Liebherr Lienz: „Am laufenden Band“ war gestern

Von Catharina Oblasser

Lienz – Mehr als zwei Stunden dauert der Rundgang durch das Betriebsgelände von Liebherr Lienz. Seit dem Jahr 1980 produziert der größte Arbeitgeber des Bezirks hier Kühlgeräte aller Art, von Mini-Kühlschränken über Eisvitrinen bis zu Kühltruhen für Supermärkte. 2000 Geräte werden pro Tag gefertigt, das Liebherr-Werk beschäftigt rund 1330 Personen auf einer überbauten Fläche von 60.000 Quadratmetern.

Was beim Besuch der einzelnen Produktionsabteilungen auffällt, bestätigt auch E-Business-Administrator Patrick Wolf aus Thurn, der durch die Hallen führt: Es gibt so gut wie keine Fließbänder mehr. Nur dort, wo die Kompressoren in die Kühlschränke eingebaut und dann kontrolliert werden, sitzt das Personal noch am klassischen Band. Ansonsten bevorzugt die Firma Arbeitsstationen. Das lässt mehr Flexibilität im Arbeitsablauf zu und beschert weniger Unterbrechungen, wenn es bei einem einzelnen Produktionsschritt zu Verzögerungen kommt.

Die Außenhaut des Kühlschranks entsteht in der so genannten „Blechstraße“. - Oblasser

Wolf präsentiert den Werdegang eines typischen Kühlschranks: „Die erste Station ist die so genannte Blechstraße. Hier werden die Edelstahl-Teile zugeschnitten und gebogen.“ Weiter geht es zur Pulverbeschichtung – mit 1000 verfügbaren Farbtönen. „Meist bleibt es aber beim klassischen Weiß“, so Wolf. Die nächste Station lässt an Luftballons denken. Da wird der Kunststoff für das Innenleben des Kühlschranks erst aufgeblasen und dann bei einer Temperatur von 180 Grad in die richtige Form gebracht. Die Schäumung stellt die Verbindung zwischen Metall und Kunststoff her. Es folgen der Einbau des Kompressors, die eingehende Qualitätskontrolle und schließlich die Verpackung.

In der Schäumerei werden die metallenen Außenhüllen mit der Inneneinrichtung aus Plastik verbunden. - Liebherr

Liebherr gewährt der TT auch Einblick in die Entwicklungsabteilung, wo 70 Mitarbeiter am Kühlgerät von morgen tüfteln. Fotografieren ist nicht erlaubt, doch Abteilungsleiter Stephan Schlemmer weiß viel Interessantes zu berichten: „Wir haben 18 Klimakammern, in denen Temperatur und Luftfeuchtigkeit jener Länder simuliert werden, in die wir liefern“, erklärt er. So sind etwa in Mexiko Geräte gefragt, die Stromausfälle und unterschiedliche Spannungen aushalten. In asiatischen Ländern spielt die Luftfeuchtigkeit eine große Rolle. Als Testobjekte in den einzelnen Kammern dienen Pakete, die ein halbes oder ganzes Kilo Rindfleisch darstellen. „Das ist international so üblich“, meint Schlemmer. Neu und beliebt ist der selbst gestaltete Kühlschrank. Das Design kann man zuhause am Computer auswählen oder selbst entwerfen, innerhalb kurzer Zeit ist das Gerät lieferfertig. Und die digitale Vernetzung spielt eine immer größere Rolle, sagt Schlemmer. Er selbst demonstriert, wie er über sein Handy in den eigenen Kühlschrank daheim hineinschaut, um zu sehen, was eingekauft werden muss.

Auch Liebherr-Geschäftsführer Holger König sieht das so. „Alle unsere Geräte werden voll vernetzbar sein“, blickt König in die Zukunft. „Wir richten alles dafür ein. Ob es der Kunde dann nutzt, bleibt ihm überlassen.“ Dafür werden auch neue Kompetenzen nötig sein. „Den klassischen Elektriker werden wir weiterhin brauchen“, sagt König. „Aber darüber hinaus auch Prozesstechniker, Mechatroniker und IT-Spezialisten.“