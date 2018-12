Papin Sport baut Zentrum für E-Bikes in Sillian

Von Catharina Oblasser

Sillian – Im Sommer 2019 soll es so weit sein: Da will die Firma „Papin Sport“ ihr neues E-Bike-Zentrum im Sillianer Gewerbegebiet Arnbach eröffnen. Papin Sport ist das Unternehmen der Südtiroler Familie Schmidhofer, die seit Jahrzehnten mit Rädern zu tun hat. Am Bahnhof von Innichen stellen die Schmidhofers Tausende von Fahrrädern zum Verleih bereit. Genutzt wird das von italienischen Gästen, die damit über den Drauradweg bis Lienz radeln. Dort geben sie das Leihrad zurück oder nehmen es in Spezialzügen wieder mit nach Innichen. In Österreich ist Papin Sport seit über 15 Jahren vertreten, etwa in Villach.

Für Seniorchef Karl Fritz Schmidhofer ist der Trend zum motorisierten Rad ungebrochen, von Jahr zu Jahr werden E-Bikes noch beliebter. „Wir lassen uns in Arnbach nieder, weil das Gewerbegebiet unmittelbar an der Bundesstraße liegt und gut sichtbar ist“, sagt er. „Außerdem gibt es eine direkte Anbindung an den Drauradweg und die Nähe zur Bahnstation Weitlanbrunn.“

Der Bau des zweigeschoßigen Zentrums soll im März 2019 starten. Bis Ende Juli will Papin Sport den neuen E-Bike-Stützpunkt in Betrieb nehmen. „Wir beginnen vorerst mit 2000 Leihrädern. Die E-Bikes werden maximal zwei Saisonen lang vermietet, dann werden sie als Gebrauchträder verkauft“, erklärt Schmidhofer. Zusätzlich entstehen in Arnbach ein Showroom und eine Werkstatt.

Angesprochen sind nicht nur Einzelkunden. Von Arnbach aus wird Papin Sport auch die Großkunden in Österreich und darüber hinaus versorgen. „Wir bedienen zum Beispiel die Falkensteiner-Gruppe mit ihren Hotels“, führt der Seniorchef aus. Vorerst investieren die Südtiroler etwa eine Million Euro in den Neubau in Arnbach. Insgesamt haben sie aber 4000 Quadratmeter im Sillianer Gewerbegebiet gekauft, eine Vergrößerung des Zentrums ist also möglich.

Das Projekt in Sillian hatte auch den Vorteil, dass es außergewöhnlich schnell über die Bühne ging. „Wir haben im Sommer 2018 den Kaufvertrag abgeschlossen“, berichtet der Sillianer Bürgermeister Hermann Mitter­egger. „Bis November war alles verhandelt und bewilligt.“ Die Gemeinde freut sich natürlich über den Zuwachs im Gewerbegebiet. Mit dem neuen E-Bike-Zentrum ist der Großteil der Flächen nun besetzt. „Papin Sport ist das vierte Unternehmen, das dort baut“, sagt Mitteregger. In den letzten zehn Jahren haben sich ein Holzbau-Unternehmen, eine Bauschlosserei und ein Südtiroler Trachtengeschäft angesiedelt.

„3600 Quadratmeter sind noch frei“, so der Bürgermeister. „Dafür interessiert sich ein Unternehmen, das dort eine vollautomatische Waschstraße für Fahrzeuge errichten will.“ Konkrete Pläne sind aber noch ausständig.