Umweltfreundlich in die Tiroler Wintersportregionen

Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck — Im Winter werden in Tirol jedes Jahr 145 zusätzliche Busfahrer gebraucht, bis zu hundert Busse sind ergänzend auf den Straßen — eine besondere Aufgabe für die ÖBB-Postbus-Gesellschaft als Mobilitätspartner der Skiregionen und immer auch eine große logistische Herausforderung. Speziell in der laufenden Skisaison, die gerade erst zu Weihnachten begonnen hat: „Uns fehlen noch viele Lenker, es ist schwierig, welche zu finden", bedauert ÖBB-Postbus-Regionalmanager West Wolfram Gehri.

Einschränkungen für die Fahrgäste sollen damit aber keine verbunden sein: „Wir hoffen, mit Überstunden über die Runden zu kommen." Wenn nötig, könnten sich auch die hauseigenen Mechaniker oder Mitarbeiter der ÖBB-Postbus-Verwaltung mit entsprechender Lenkerberechtigung hinters Steuer setzen.

Grund für das geringe Interesse in diesem Jahr sind für Gehri die hohen Kosten von fast 5000 Euro für den D-Führerschein und „natürlich der allgemeine Facharbeitermangel", der sich auch in diesem Bereich bemerkbar macht. Einen Skibus zu lenken, ist zudem immer eine besondere Herausforderung, der sich viele nicht stellen wollen: „Die Busse sind oft sehr voll und der Umgangston manchmal entsprechend rauer." Die Straßen sind steil, und die Wahrscheinlichkeit, über den Tag immer wieder die rund 20 Kilo schweren Schneeketten auf- und abmontieren zu müssen, natürlich wesentlich größer als im Stadtverkehr.

Fakten 3,9 Millionen Fahrgäste transportierten die Skibusse der ÖBB-Postbus in der vergangenen Wintersaison.

transportierten die Skibusse der ÖBB-Postbus in der vergangenen Wintersaison. 16 Regionen werden angefahren: Arlberg, Kaunertal, Paznauntal, Pitztal, Zugspitz Arena, Lechtal, Tannheimer Tal, Kühtai, Axamer Lizum, Wipptal, Alpbach, ­Wildschönau, Kitzbühel, Brixental, Waidring und Osttirol.

werden angefahren: Arlberg, Kaunertal, Paznauntal, Pitztal, Zugspitz Arena, Lechtal, Tannheimer Tal, Kühtai, Axamer Lizum, Wipptal, Alpbach, ­Wildschönau, Kitzbühel, Brixental, Waidring und Osttirol. 320 Stammlenker sind das ganze Jahr über im Einsatz, im Winter werden 145 zusätzliche Fahrer benötigt.

sind das ganze Jahr über im Einsatz, im Winter werden 145 zusätzliche Fahrer benötigt. Wie im Stadtverkehr: Zu den Stoßzeiten während des Skibetriebs um 9 und nach 16 Uhr fahren die Busse in manchen Gebieten oft und nur mit wenigen Minuten Abstand, sodass die Skifahrer nie lange warten müssen.

Zu den Stoßzeiten während des Skibetriebs um 9 und nach 16 Uhr fahren die Busse in manchen Gebieten oft und nur mit wenigen Minuten Abstand, sodass die Skifahrer nie lange warten müssen. Für die Finanzierung kommen Bergbahnen, Tourismusverbände und betreffende Gemeinden gemeinsam auf.

Trotzdem springen jedes Jahr während der Wintersaison einige Fahrer aus Ostösterreich als willkommene Verstärkung ein. Viele der heimischen Lenker sind Landwirte, die sich im Winter etwas dazuverdienen wollen.

Die Saison dauert vier Monate, Hauptzeiten sind die Weihnachtsferien, die Semesterferien mit dem Fasching und Ostern. In dieser Zeit werden in Tirol rund 2,4 Millionen Buskilometer zusätzlich gefahren, das entspricht 60 Umrundungen des Äquators. Gehri rechnet damit, dass in diesem Jahr die bisherige Fahrgastgrenze von vier Millionen noch übertroffen wird. Ein nachhaltiger Effekt ist natürlich erwünscht: „Wir haben in den vergangenen Jahren die Erfahrung gemacht, dass Kunden, die zunächst nur im reinen Skibusverkehr unterwegs waren, später Stammkunden im Linienverkehr geworden sind." Langfristiger Wunsch ist die Verknüpfung der umweltfreundlichen Anreise mit Bus und Bahn, die nicht nur Großparkplätze in den Skigebieten, sondern auch die Umwelt entlasten soll.

Damit die während der Wintersaison zusätzlich benötigten Busse in den anderen Monaten nicht in den Garagen stehen, ist Gehri immer auf der Suche nach Gegengeschäften. „Wir versuchen, sie für Wanderfahrten einzusetzen." Um Spitzenzeiten abdecken zu können, müssen aber auch Fahrzeuge angemietet werden. Die Suche nach möglichen Skibuslenkern geht unterdessen weiter. Interessierte können sich unter www.postbus.at melden. Überlegt wird bereits über eine Prämie für Mitarbeiter, die neue Fahrer für das Unternehmen gewinnen können.