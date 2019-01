Tannheimer Tal vertraut auf bewährte Kräfte im TVB

Tannheim – Nach fünf Jahren Amtszeit wurde der Vorstand des Tourismusverbands Tannheimer Tal bei der Vollversammlung kurz vor dem Jahreswechsel von seinen Mitgliedern bestätigt. Obmann Walter Barbist, erster Stellvertreter Markus Gut­heinz und zweiter Stellvertreter Gerold Mattersberger bleiben damit weitere fünf Jahre an der Spitze des Tourismusverbandes. Neu gewählt wurde der Aufsichtsratsvorsitzende Robert Wehrmeister aus Schattwald und sein Stellvertreter Ferdinand Müller aus Zöblen.

„Ich bedanke mich für das Vertrauen“, sagte Obmann Walter Barbist bei der Vollversammlung des Tourismusverbands Tannheimer Tal im Gemeindesaal in Grän vor etwa 160 Mitgliedern. Kurz zuvor wurden der Hotelier aus Haldensee sowie die Vorstände Markus Gutheinz aus Tannheim und Gerold Mattersberger aus Grän unter Aufsicht der Wahlleiterin des Landes Tirol, Susanne Jungmann-Karl, im Amt bestätigt. Änderungen gibt es im Aufsichtsrat: Robert Wehrmeister und Ferdinand Müller lösen Hans Praschberger und Christa Rief ab. Die Möglichkeit zur Stimmabgabe hatten die 616 Mitglieder des TVB eine Woche lang vor der Vollversammlung in der Tourismusinfo Tannheim wie auch am Abend direkt.

Die positive Entwicklung der Nächtigungszahlen in den vergangenen fünf Jahren waren wohl nur ein Grund für die Wiederwahl. „Auf die Zahlen können wir sehr stolz sein“, bestätigte Barbist. Seit 2013 wurde eine Steigerung von knapp 17 Prozent verzeichnet. Diese Zahlen und jene des Jahres 2018 präsentierte Geschäftsführer Michael Keller. „Die Jahresnächtigungen sind um 7,8 Prozent auf 1.164.381 Nächte angestiegen. Der Winter 2017/2018 verzeichnete ein Plus von 9,7 Prozent, der Sommer 2018 kam auf 6,7 Prozent im Plus“, blickt Keller auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die Hauptzielgruppe kommt weiterhin mit 85 Prozent aus Deutschland.

Rückblickend wurde in den vergangenen fünf Jahren sehr viel bewegt im Tannheimer Tal. Aus der Aktion „Next Generation“, die Jugendliche im Tal ansprechen soll, sind Tanni’s Kinderparadies sowie ein Kletter- & Bouldertreff entstanden. Die Verleihung des Bergwegegütesiegels durch 1700 neue Schilder wurde erreicht und auch die Neuverleihung des Tiroler Loipengütesiegels.

Die Gäste in der Tourismusinfo Tannheim werden in neuem Ambiente empfangen. Dafür wurde der Eingangsbereich des Büros neu gestaltet. Grän kann heuer zum zweiten Mal eine beschneite Loipe vorweisen. Mit der Aktion Grenzgänger und dem Mountainbike-Projekt Allgäu/Tirol sind zwei EU-Projekte in Arbeit. „Ein Hauptbestandteil des Erfolgs dürften auch die Zusatzleistungen über ‚Sommerbergbahnen oder Winterbergbahnen inklusive‘ in Zusammenarbeit mit den Bergbahnen sein“, zieht Keller eine positive Bilanz und blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. (TT, hm)