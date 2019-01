Optimismus in der Tiroler Wirtschaft nach Rekordjahr

Von Stefan Eckerieder

Innsbruck – Die Tiroler Wirtschaftssparten blicken durchwegs positiv auf das Jahr 2018 zurück. Große Bereiche wie der Tourismus, die Industrie und der Handel profitierten von der starken Konjunktur und erzielten Rekordumsätze. Der Produktionswert der Tiroler Industrie hat erstmals die 11-Milliarden-Euro-Marke überschritten, 49,4 Millionen Nächtigungen im Tourismusjahr bedeuten einen neuen Rekord und auch die umsatzstärkste Sparte, der Handel, erwartet einen Zuwachs.

Bei einem TT-Rundruf unter den Spartenobleuten in der Tiroler Wirtschaftskammer, zeigten sich diese auch für das kommende Wirtschaftsjahr optimistisch. Jedoch trübt vor allem der sich zuspitzende Fachkräftemangel die Aussichten.

Handwerk und Gewerbe

„Durchwegs sehr zufrieden“ zeigt sich im Gewerbe und Handwerk Obmann Franz Jirka. Auftragseingänge und Umsätze haben sich im 1. Halbjahr mit einer Steigerung von 1,4 Prozent deutlich positiv und über dem Österreich-Durchschnitt entwickelt. „Gegen Jahresende hin wurde aber das Konjunkturhoch überschritten und bremste sich vor allem wegen des sehr starken Facharbeitermangels ein“, sagt Jirka, der damit rechnet, dass sich die Lage heuer weiter zuspitzen wird.

Dennoch sei man auch für 2019 „grundsätzlich sehr positiv gestimmt, weil auch die Lehrlingszahlen im 1. Lehrjahr erfreulicherweise zunehmen, zuletzt sogar mit einem Plus von 6,2 Prozent“, erwähnt Jirka. Zudem rechnet der Spartenobmann damit, dass sich einige Entscheidungen der Bundesregierung positiv auf die Handwerks- und Gewerbebetriebe mit ihren 65.000 Mitarbeitern auswirken werden.

Banken

Nach Jahren der zunehmenden Bankenregulierung sei die „Überregulierungswut“ in der Sparte Banken und Versicherungen im vergangen Jahr etwas abgeflaut, sagt der Tiroler Spartenobmann Harald Wanke. „Das hat unseren Unternehmen die Möglichkeit der Konsolidierung gegeben“, erklärt Wanke. In naher Zukunft gehe es für die heimischen Institute vor allem darum, die Digitalisierung voranzutreiben. Interessant seien dabei Modelle, bei denen Online-Dienste und persönliche Beratung verknüpft werden. Der Personalstand von 7700 Mitarbeitern in der Tiroler Banken- und Versicherungsbranche sei seit Jahren stabil und solle dies auch bleiben.

Industrie

Die Industrie war mit ihren rund 41.000 Beschäftigten im abgelaufenen Jahr gewissermaßen die Leitbranche des Konjunkturhochs in Tirol. Aller Voraussicht nach konnte 2018 beim Produktionswert erstmalig die 11-Milliarden-Euro-Marke überschritten werden. „Vielen unserer Betriebe ist es gelungen, die guten konjunkturellen Voraussetzungen zu nutzen. Dabei waren sicherlich auch die positiven wirtschaftspolitischen Signale auf Bundesebene hilfreich. Sie sorgen unter anderem dafür, dass die Investitionsbereitschaft deutlich angestiegen ist“, sagt Spartenobmann Hermann Lindner.

Laut den Wirtschaftsforschern des Wifo soll sich die Konjunktur von 2,7 Prozent im Jahr 2018 auf heuer 2 Prozent etwas abkühlen. „Jetzt gilt es weitere Impulse zu setzen, um den Standort weiter zu stärken – denn fest steht, dass es für unsere Betriebe auch 2019 nicht leichter wird, sich im harten globalen Wettbewerb zu behaupten“, warnt Lindner.

Transport und Verkehr

Die gute Konjunktur habe „auch für die Tiroler Transportwirtschaft 2018 zu einem zufriedenstellenden Jahr werden lassen“, erklärt Spartenobmann Gottfried Strobl.

Die größten Herausforderungen für 2019 bestünden in der Bewältigung der „immer rigoroseren rechtlichen Rahmenbedingungen wie neuer Fahrverbote, Blockabfertigungen und steigender Energiepreise sowie in der Abfederung des eklatanten Fahrermangels“, sagt Strobl.

Information und Consulting

Die 8000 Unternehmer der Sparte Information und Consulting in Tirol freuen sich laut Spartenobmann Dietmar Hernegger über eine positive Umsatzentwicklung und eine gute Auslastung im vergangenen Jahr. „Die Investitionen laufen wieder und die Erwartungen für das kommende Geschäftsjahr sind daher sehr zuversichtlich.“ Hernegger verweist auf „gute Rahmenbedingungen“, wünscht sich zugleich mehr Regionalitätsbewusstsein. Dadurch werde der Wirtschaftsstandort Tirol zusätzlich gestärkt, Arbeitsplätze werden geschaffen und wenn es um Service gehe, sei der Weg zum Unternehmer ums Eck immer noch der kürzeste, so Hernegger.

Tourismus

„Die Stimmung im Tourismus ist gut – dazu beigetragen haben Maßnahmen wie Rücknahme der Mehrwertsteuer, die Genehmigungsfreistellungsverordnung, Flexibilisierungsmaßnahmen im Bereich der Arbeitszeit und auch die Gästeankünfte und Nächtigungen sind gestiegen“, sagt Josef Hackl, Obmann der Sparte Tourismus in der Wirtschaftskammer. 49,4 Millionen Nächtigungen im abgelaufenen Tourismusjahr in Tirol bedeuten einen neuen Rekord.

Auch für 2019 sind die Aussichten laut Hackl positiv. Jedoch gebe es auch massive Herausforderungen. „Alle Anstrengungen konzentrieren sich vor allem auf die Themen Mitarbeiter sowie Aus- und Weiterbildung. Wir sind aber auf dem richtigen Weg“, sagt Hackl.

Handel

Die rund 54.000 Mitarbeiter im Tiroler Handel erwirtschaften einen Nettojahresumsatz in Höhe von ca. 25 Milliarden Euro. Im abgelaufenen Jahr dürfte die nach Anzahl der Unternehmen und dem Umsatz nach größte heimische Sparte „ein Plus“ erwirtschaftet haben, erwartet Obmann Martin Wetscher. „Thematisch haben wir uns im abgelaufenen Jahr vor allem in der Unterstützung unserer Betriebe im Bereich Online-Handel und in der Ausbildung stark engagiert – hier wurde unter anderem der E-Commerce-Kaufmann als Lehrberuf eingerichtet“, weiß Wetscher, der auch für 2019 eine stabile Entwicklung der Sparte erwartet.