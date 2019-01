Rotes Kreuz Osttirol: „Mitarbeiter zu finden, wird schwerer“

Sie steigen im Juni als zweiter Geschäftsführer des Roten Kreuzes Osttirol ein und bilden mit Andreas Stotter für 15 Monate eine Doppelspitze, bis dieser in den Ruhestand geht. Warum ist diese Phase nötig?

Stephan Hofmann: Diese Zeit wollen wir für einen geordneten Übergang nutzen, aber auch dafür, strategisch zu arbeiten und einige Umstrukturierungen in Angriff zu nehmen, die zeitlich bisher schwer möglich waren. Zusätzlich stehen größere Aufgaben an, wie z. B. eine eventuelle Neuausschreibung des Rettungsdienstes in Tirol und die Werbekampagne für unterstützende Mitglieder, für die personelle Ressourcen zur Verfügung stehen müssen.

Welche konkreten Umstrukturierungen sind im Roten Kreuz in den nächsten Jahren notwendig?

Hofmann: Das Rote Kreuz als größte humanitäre Non-Profit-Organisation in Österreich versucht sich immer den Bedürfnissen der Bevölkerung anzupassen bzw. diese Bedürfnisse zu identifizieren. In den letzten Jahren ist der Bedarf im Bereich der Gesundheits- und sozialen Dienste stark gestiegen. Auch der Rettungsdienst in Tirol hat sich sehr professionell entwickelt und verlangt allen viel Engagement ab, um auf dem aktuellen Stand des Wissens zu bleiben. Auf der anderen Seite ändert sich die Mitarbeiterstruktur. Freiwillige werden aufgrund veränderter Lebenseinstellungen und des höheren Wunsches nach Freizeit weniger. Auch im hauptberuflichen Bereich wird es — wegen des Konjunkturaufschwunges in den letzten Jahren — schwieriger, offene Stellen zu besetzen. Diese Herausforderungen gilt es strukturell zu bewältigen.

Für wie wahrscheinlich halten Sie eine Ausschreibung des Rettungswesens in Tirol?

Stephan Hofmann wird die Geschäfte führen. - Rotes Kreuz Osttirol

Hofmann: Der Vertrag mit dem Land Tirol läuft 2020 aus. Aufgrund mehrerer Richtlinien wird es ein Verfahren geben müssen. Ob es eine komplette Neuausschreibung sein muss oder ob eine Neuvergabe reicht, kann ich aktuell nicht beurteilen.

Sie sind selbst jung und ehrenamtlicher Leiter der Einsatzstelle in Sillian, die für ihre Jugendarbeit österreichweit als beispielhaft gilt. Wie gelingt erfolgreiche Jugendarbeit in einer Freiwilligenorganisation?

Hofmann: Die Jugendarbeit ist einer der wichtigsten Bereiche in unserer Organisation, da wir daraus die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von morgen rekrutieren. Wichtig ist die Vorgabe eines Rahmens. Zusätzlich muss man Betreuern und Jugendlichen die notwendige Verantwortung, Wertschätzung und den Handlungsspielraum geben, um selbstverwirklichend tätig zu werden. Mit diesem Rahmen stellen sich dann auch Erfolge bei Bewerben ein, die wiederum stark motivierend auf alle Beteiligten wirken.

Hat das Rote Kreuz generell Nachwuchssorgen?

Hofmann: Wie erwähnt, wird es nicht leichter, Mitarbeiter zu rekrutieren. Wenn wir jedoch früh genug anfangen, in der Jugendgruppe, binden wir viele Leute bereits ab 13 Jahren an unsere Organisation — daran arbeitet jede Osttiroler Ortsstelle mit Nachdruck und im Erfahrungsaustausch. Auch der Zivildienst ist eine wertvolle Quelle zukünftiger Mitarbeiter.

Was war und ist Ihre persönliche Motivation, sich freiwillig in den Rettungsdienst zu stellen? Was ändert sich durch die hauptberufliche Tätigkeit?

Hofmann: Ich bin durch den Zivildienst zum Roten Kreuz gekommen und konnte mich recht schnell für das Rettungswesen und notfallmedizinische Abläufe begeistern. Zusätzlich gefällt mir die große Gemeinschaft, man lernt laufend neue Menschen kennen und verbringt die Freizeit sinnvoll mit Freunden. Durch die hauptberufliche Tätigkeit entfallen die ehrenamtlichen Verantwortungen in Sillian, die ich aufgrund der Vereinssatzungen nicht mehr ausüben kann.

Wo sehen Sie Entwicklungsmöglichkeiten? Was braucht das Rote Kreuz in Osttirol am dringendsten?

Hofmann: Geeignete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, beruflich und freiwillig, müssen gefunden, entwickelt und langfristig an den Betrieb gebunden werden.

Die eigene Leitstelle ist Geschichte. Wie sehen Sie die Zukunft der neuen, aber befristeten Sozialen Service­stelle in Lienz?

Hofmann: Das ist ein weiterer Schwerpunkt der nächsten Jahre. Die Soziale Servicestelle ist ein einzigartiges Pilotprojekt, das der Osttiroler Bevölkerung in den verschiedensten Lebenslagen zur Verfügung steht. Der Bedarf ist zweifelsohne da. Die Kunst wird es sein, die Personen zu erreichen, die Hilfe benötigen. Das versuchen wir derzeit mit verstärkten Außeneinsätzen zu forcieren. Wir können nur aufrufen, diese niederschwellige, diskrete Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Wie viele Menschen stehen in Osttirol insgesamt im Dienst?

Hofmann: Aktuell sind es über 500, davon ca. 35 hauptberuflich Angestellte, ebenso viele Zivildiener bzw. Teilnehmerinnen am freiwilligen sozialen Jahr, knapp 300 Freiwillige im Rettungs- und Katastrophenwesen und 180 Kollegen und Kolleginnen im Gesundheits- und Sozialdienst.

Wie gestalten Sie Ihre Freizeit? Was sind Ihre Hobbys?

Hofmann: Meine Freizeit gestalte ich gerne ungeplant und kurzfristig. Dazu gehören Sport, verschiedenste Tätigkeiten mit Freunden, ein- bis zweimal pro Jahr eine Kurzreise und eben auch die freiwilligen Tätigkeiten im Roten Kreuz.

Das Gespräch führte Christoph Blassnig