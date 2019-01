Bericht in Kitzbüheler Schwarzbau-Causa fertig

Von Max Strozzi

Kitzbühel – Seit 2015 ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), wie berichtet, gegen Mitglieder des damaligen Kitzbüheler Gemeinderates wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs und der Bestechlichkeit. Ausgangspunkt war die nachträgliche Genehmigung eines Schwarzbaus und ein Gegengeschäft bei einer Millionenvilla mit Hilfe der ÖVP-Stimmen im Jahr 2012. Fünf der damaligen ÖVP-Mandatare sind auch Mitglieder des aktuellen Gemeinderats.

Wie Justizminister Josef Moser nun auf Anfrage des Nationalrats-Abg. Gerald Loacker (NEOS) ausführt, hat die WKStA inzwischen ihren Vorhabensbericht an die Oberstaatsanwaltschaft übermittelt. Konkret wurde der Vorhabensbericht – darin legt die WKStA ihre Absicht über die weitere Vorgehensweise vor – am 16. November 2018 erstellt und am 19. November 2018 an die Oberstaatsanwaltschaft Wien weitergeleitet, wie aus der schriftlichen Anfragebeantwortung hervorgeht.

Bislang sei weder ein Verfahren eingestellt noch Strafantrag bzw. Anklage gegen einen oder mehrere Verdächtige bzw. Beschuldigte erhoben worden, erklärt Moser weiter. Auch sei das Verfahren weder gegen einen bestimmten Verdächtigen noch gegen unbekannte Täter abgebrochen worden.

Das Ermittlungsverfahren, das noch nicht abgeschlossen ist, werde gegen 14 bekannte Verdächtige und gegen unbekannte Täter geführt. Insgesamt wurden 28 Zeugen einvernommen. Von der Oberstaatsanwaltschaft oder seitens des Justizministeriums seien keine Weisungen erteilt worden, betont Moser.

Die lange Verfahrensdauer sei laut Moser unter anderem auf die Arbeitsbelastung des Sachbearbeiters, insbesondere in Zusammenhang mit anderen, dringenden (Groß-)Verfahren zurückzuführen. Aus Sicht von NEOS-Mandatar Loacker sei die Erklärung für die lange Verfahrensdauer zwar nicht schlüssig. Allerdings sehe es nicht danach aus, als wolle die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellen.