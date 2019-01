Kleen-Tex streicht 27 Jobs in Kufstein

Kufstein – Der US-Fußmattenhersteller Kleen-Tex verlagert seine österreichische Produktionsstätte in Kufstein an den Hauptproduktions­standort nach Polen, wie das Unternehmen bekannt gab. Betroffen von der Produktionsverlagerung nach Osteuropa sind 27 Mitarbeiter in Kufstein, für die man neue Jobs in anderen Betrieben suchen wolle. Man bemühe sich, die Betroffenen „an Leitbetriebe im Bezirk zu überführen“, erklärte Kleen-Tex. Diese Stellenverlagerung sei „eng mit der AMG und dem AMS Tirol akkordiert und soll mit Juli 2019 abgeschlossen sein“.

Weiter in Kufstein bestehen bleibe dagegen das europäische Kleen-Tex-Hauptquartier mit der Zentrale für Verkauf, Vermarktung und Kundenbetreuung, dem Vertrieb, Marketing und der Verwaltung mit insgesamt 40 Mitarbeitern.

Kleen-Tex ist in Europa in Großbritannien, Polen und Kufstein vertreten. Die Zusammenführung der Produktion in Polen und Beibehaltung der europäischen Zentrale für Verkauf, Vermarktung und Kundenbetreuung in Tirol sei laut dem US-Unternehmen „Teil einer europaweiten strategischen Neuausrichtung und Marktaufteilung“.

1994 hatte sich die Europazentrale des US-amerikanischen Fußmatten-Produzenten mit 20 Jobs im Tiroler Unterland angesiedelt. Im letzten einsehbaren Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016/2017 steigerte die Kleen-Tex Industries GmbH mit Sitz in Kufstein den Umsatz von 21,4 Mio. Euro auf 23,1 Mio. Euro. Der Gewinn nach Steuern kletterte von knapp 588.000 auf rund 840.000 Euro. (mas)