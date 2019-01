NHT baut im Bezirk Kufstein fleißig weiter

Kufstein – 65 Wohnungen in Wörgl, zwölf in Niederndorf, 35 Wohnungen in Brixlegg, neun in Wildschönau – die Geschäftsführer der Neuen Heimat Tirol NHT, Hannes Gschwentner und Markus Pollo, werden heuer im Bezirk Kufstein noch viele Schüssel an die Mieter übergeben.

Die Wohnbaugesellschaft steht im 80. Jahr seit der Unternehmensgründung laut eigenen Angaben vor einem neuen Baurekord: Rund 500 neue Wohneinheiten sollen 2019 tirolweit fertig gestellt werden. Aktuell befinden sich landesweit knapp 800 Wohnungen im Bau. „Das ist ein neuer Höchststand. Wir bauen heuer voraussichtlich in bis zu 30 Tiroler Gemeinden, vom Arlberg bis ins Zillertal“, weiß Gschwentner.

Im Bezirk fließen in aktuelle Projekte an die 15,3 Mio. Euro. Dabei kommen noch Hunderte Wohnungen in den nächsten Jahren in Kufstein und Wörgl und anderen Orten dazu.

Allein in Kufstein sind es noch 700 in der neuen Südtiroler Siedlung. Insgesamt fließen alleine hierfür 100 Millionen Euro. Der Spatenstich für den ersten Abschnitt dieses Großprojekts ist fürs Frühjahr 2021 geplant. In Wörgl sind die 65 Wohnungen (und das Jugendzentrum) die ersten von insgesamt 350, die in der alten Südtiroler Siedlung neu entstehen. Ein weiteres, wachsendes Betätigungsfeld ist die Realisierung von kommunalen Infrastrukturprojekten. Für die Gemeinde Kundl wird die NHT betreubare Wohnungen errichten, in Brixlegg entstehen zu den Wohnungen im Generationenhaus Räume für den Sozialsprengel und eine Tagesheimstätte, in Wildschönau zusätzlich ein Gemeindeamt. Laut Gschwentner sei man (nach Abzahlungen der Förderungen nach 35 Jahren) mit den Mieten bei 3,83 Euro (ohne Betriebskosten). Markus Pollo: „Die Mieten in unseren Neubauten liegen um bis zu 50 Prozent unter dem Marktpreis.“ Damit sei man „ein wichtiges Korrektiv des Wohnungsmarktes in Tirol“, betonen die beiden NHT-Geschäftsführer. (TT, wo)