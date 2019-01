Erneuter Gründer-Rekord im Vorjahr in Tirol

Innsbruck – Bereits 2017 gab es in Tirol mit 2841 neu gegründeten Firmen einen Rekord bei neuen Chefs, im Vorjahr wurde die Zahl nochmals übertroffen. Exakt 2847 Neugründer zählte die Tiroler Wirtschaftskammer im Jahr 2018. Das sind mehr als 230 Personen pro Monat, die den Sprung in die Selbstständigkeit wagen, und ein Anstieg von 0,2 Prozent im Jahresvergleich. Österreichweit stieg die Zahl der Neugründungen um 1,2 Prozent auf 30.285 Firmen-Neugründungen.

Was auffällt: In Tirol sind neue Firmen mehrheitlich weiblich. Während österreichweit 45 Prozent der neuen Unternehmen im Jahr 2018 von Frauen gegründet worden sind, waren es in Tirol 52,3 Prozent. Das Durchschnittsalter eines Neugründers beträgt in Tirol knapp 39 Jahre.

Hauptmotiv, den Schritt in Richtung eines eigenen Unternehmens zu wagen, ist laut WK für 70 Prozent die Flexibilität in der Zeit- und Lebensgestaltung. „Der Gründergeist ist deutlich zu spüren. Für rund 69 Prozent ist das Hauptmotiv, der ‚eigene Chef‘ zu sein, und 62 Prozent wollen die Verantwortung, die sie als Angestellte tragen, ins eigene Unternehmen einbringen“, erklärt Clemens Plank, Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft in Tirol.

Fast die Hälfte der Neugründungen in Tirol gab es in der Sparte Gewerbe und Handwerk (1399). Der zweithöchste Anteil entfällt auf den Handel mit 654 Neugründungen, gefolgt von Information und Consulting mit 432.

„Die ermittelte Lebensdauer von neu gegründeten Unternehmen ist insgesamt hoch“, sagt Plank. So würden nach drei Jahren drei Viertel der neu gegründeten Unternehmen noch existieren, nach fünf Jahren seien es noch rund zwei Drittel.

Österreichweit sind drei von vier neu gegründeten Firmen Einpersonenunternehmen, zeigen die WK-Zahlen. (ecke)