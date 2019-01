“Autostadt“ in Wolfsburg: Winterträume von VW sind Marke AST

Von Helmut Mittermayr

Höfen – Alle Winter wieder versteht es die AST, ihre unterkühlte Arbeit in herzerwärmende Bilder zu übersetzen. Das letzte außergewöhnliche Foto erreichte die TT nun aus der „Autostadt“, wie der VW-Konzern seine Homebase in Wolfsburg nennt. Dort errichtete das Außerferner Eis- und Solartechnik-Unternehmen AST, eine Tochter der Reuttener E-Werke, mit einem deutschen Kooperationspartner eine riesige Eisanlage, den so genannten „Autostadt Winter“. Nicht minder spektakulär der 9000 m² große Wiener Eistraum vor dem Rathaus, heuer erstmals zweistöckig. Weitere Vorzeigeprojekte: das DEL-Winter-Game Köln im Rhein Energie Stadion Mitte Jänner mit 50.000 Zuschauern; der Red Bull Crashed-Ice-Wettkampf in Yokohama/Japan und Boston/USA – in Außerferner Eiskanälen. Ein Stadion im Himalaya auf 4300 m Höhe wurde mit Banden versehen. In der Tangtse-Region fand das höchstgelegene Eishockeyturnier der Welt statt. In der Wintersaison 2018/19 kommen weltweit 250 Mieteisbahnen zum Einsatz. Die Geschäfte des 50-Mitarbeiter-Unternehmens laufen gut. Gleich bedeutend wie Eisbahnen sind Eishockey- und Inline-Bandensysteme, Eisbearbeitungsmaschinen, Solaranlagen oder Kunst­rasenheizungen. Stars wie Ribéry und Robben (FC Bayern), aber auch die Hoffenheimer und Ingolstädter kicken darauf.