Tiroler Handwerk und Gewerbe vorsichtig optimistisch

Innsbruck – Freud und Leid liegen oft nahe beieinander – das gilt naturgemäß auch für das Tiroler Handwerk und Gewerbe mit seinen rund 21.500 Betrieben und 65.000 Mitarbeitern. „Ende des Jahres hat sich die Stimmung bei den Unternehmen im Jahresvergleich leicht verbessert“, so Franz Jirka, Spartenobmann Handwerk und Gewerbe der Wirtschaftskammer Tirol. Eine Befragung zeigt, dass 38 Prozent ihre Geschäftslage mit „gut“ bewerteten (34 Prozent 2017). 58 Prozent meinten, sie sei „saisonüblich“, und nur vier Prozent bewerteten ihre Geschäftslage als „schlecht“.

„Das Konjunkturhoch haben wir aber sicher überschritten und es bremst sich vor allem wegen des sehr starken Facharbeitermangels weiter ein“, sagt Jirka. Eigentlich habe die Branche schon einen Arbeitskräftemangel, der sich aus seiner Sicht weiter zuspitzen werde. Grundsätzlich sei die Branche aber für 2019 zuversichtlich. 2018 seien die Auftragseingänge nominell um 1,6 Prozent gestiegen (1,1 Prozent in ganz Österreich). „Diese solide Entwicklung wird sich aller Voraussicht nach heuer fortsetzen“, zeigt sich Jirka zuversichtlich. So erwarten sich für das erste Quartal 2019 rund 17 Prozent der Handwerks- und Gewerbebetriebe steigende Auftragseingänge, 76 Prozent erwarten keine Veränderungen. „Im Vergleich zum Vorquartal hat der Optimismus in Tirol entgegen dem gesamt­österreichischen Trend leicht zugenommen“, meint Jirka.

Erfreulich sind aus Sicht des Spartenobmanns die Lehrlingszahlen. 3438 Lehrlinge starteten 2018 nach Angaben der Tiroler Wirtschaftskammer in ihr erstes Ausbildungsjahr, was einem Plus von 2,7 % gegenüber dem Vorjahr entspreche. „Hier haben sicher auch viele unserer Initiativen und auch die Unterstützung der Tiroler Landesregierung gegriffen“, betont Jirka. Allerdings müsse man noch stärker darauf hinweisen, wie attraktiv und zukunftsträchtig eine Lehre sein kann. „Es ist immer noch nicht wirklich durchgedrungen, dass ein qualifizierter Facharbeiter heute kaum unter 2000 € netto verdient“, betont Jirka. Denn so erfreulich die Zuwächse bei den Lehrlingen seien – das Handwerk und Gewerbe bildet mit 5400 Lehrlingen die Hälfte aller Berufseinsteiger in Tirol aus – sei das immer noch viel weniger, als man brauchen würde.

Eine „weitere Herausforderung“ sieht Jirka im Bereich der Digitalisierung. „Hier braucht es für unsere Unternehmer noch mehr Unterstützung“, meint Jirka. Schließlich habe der überwiegende Teil der heimischen Betriebe maximal sechs Mitarbeiter. „Und hier muss der Chef erst einmal die Zeit finden, sich damit auseinanderzusetzen. Dabei sind es doch genau die Betriebe, die auch bis in die hintersten Täler für Arbeitsplätze sorgen“, so Jirka. In diesem Kontext sei das Auslaufen der Initiative „KMU digital“ nicht nachvollziehbar. Existenzängste müssten Handwerkerinnen und Handwerker durch die Digitalisierung nicht haben. Sie werde das Handwerk unterstützen, aber niemals ersetzen.

Generell sind für den Spartenobmann viele Förderprogramme zu sehr auf Größere zugeschnitten. „Speziell auf die kleinen und kleinsten Betriebe angepasste Fördermodelle hat es schon einmal gegeben, aber das gehört in das Regelförderprogramm“, fordert er. (hu)