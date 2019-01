DSV als neuer Partner

Dass sich die Kitzbüheler Skifahrer in Kitzbühel wohlfühlen, zeigte nicht nur der Super-G-Sieger Josef Ferstl. Auch zum Trainieren kommt der Deutsche Skiverband gerne an die Streif. Schon seit einigen Jahren gibt es hier eine lockere Partnerschaft, die nun auch offiziell besiegelt wurde: Das Skigebiet der Bergbahn Kitzbühel wird offizielles Trainingsgebiet des DSV, dies wurde am Wochenende fixiert. (aha)