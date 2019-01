Zwölf Millionen Euro für den Wohnbau im Bezirk Kitzbühel

Von Harald Angerer

Kitzbühel – Einen Ausblick auf die geplanten Bauvorhaben im Bezirk Kitzbühel gab kürzlich die Neue Heimat Tirol (NHT) im Rahmen einer Pressekonferenz in Kitzbühel. „Wir haben ein anständiges Bauprogramm in ganz Tirol“, schildert NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner. Aktuell befinden sich knapp 800 Wohnungen im Bau, in insgesamt 30 Gemeinden des Landes wird gebaut.

Allein im Bezirk Kitzbühel investiert die NHT im Rahmen der laufenden Projekte heuer rund zwölf Millionen Euro. In St. Johann wird derzeit die alte Südtiroler Siedlung erneuert. Es handelt sich dabei um das größte Bauprojekt der NHT im Bezirk. Aktuell läuft der zweite Bauabschnitt mit 39 Wohnungen. Insgesamt sind drei Abschnitte mit 114 neuen Wohnungen geplant. Die Gesamtbaukosten betragen 17 Millionen Euro. Zusätzlich baut die NHT am Oberhofenweg eine neue Wohnanlage mit 41 Wohnungen. Die Übergabe ist im Sommer geplant.

In Kitzbühel läuft derzeit noch die vorletzte Baustufe für die Badhaussiedlung mit 17 neuen Mietwohnungen. Im Endausbau – die Fertigstellung der letzten Baustufe ist bis 2021 geplant – realisiert die NHT hier insgesamt 109 neue Wohnungen. In Kirchberg starten unterdessen im Frühjahr die Bauarbeiten für zwei neue Wohnanlagen (28 Mietwohnungen und neun Eigentumswohnungen).

Ebenfalls mit einem Durchbruch rechnet die NHT im Laufe des Jahres beim Wohnprojekt in Reith bei Kitzbühel. Sieben Jahre nach Projektstart könnten dort demnächst die Bagger auffahren. Es sind insgesamt 40 Miet- und Eigen­tumswohnungen geplant. „Wir sind guter Dinge, dass wir heuer in Reith endlich starten können.“ Durch Einsprüche der Anrainer wurde das Vorhaben derart in die Länge gezogen.

„Leistbares Wohnen ist weiterhin ein großes Thema, vor allem in einer Region wie Kitzbühel“, schildert NHT-Geschäftsführer Markus ­Pollo. Man sei deshalb weiterhin auf der Suche nach Flächen im Bezirk, um weitere Vorhaben umsetzen zu können. „Günstige Grundstücke sind aber im Bezirk nicht leicht zu finden“, betont Gschwentner.