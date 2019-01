Nächtigungsplus in den Skigebieten im Bezirk Landeck

Die „Zitterpartie" wenige Tage vor dem geplanten Saisonstart ist noch in guter Erinnerung. Im Herbst war es viel zu warm, dass Frau Holle weißes Gold aus der Schneekanone produzieren hätte können. Erst in der zweiten Novemberhälfte sanken die Temperaturen, der Skibetrieb konnte pünktlich starten.

Offiziell liegen bisher nur die Nächtigungsziffern zum Stichtag des 31. Dezember vor, „aber der Trend passt und ist bisher erfreulich", ist aus den Reihen der Funktionäre und Vermieter zu hören. Alle Tourismusorte im Bezirk haben zugelegt. Der Nächtigungskaiser Ischgl zählt 272.012 Übernachtungen, das macht ein Plus von 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In St. Anton am Arlberg zeigt der Trend mit 1,9 Prozent plus ebenfalls nach oben. Am Sonnenplateau wartet Serfaus mit einem Plus von 6,2 Prozent auf, die Nachbarn in Fiss ziehen mit 11,6 Prozent davon. Der Senkrechtstarter ist diesmal aber Ladis — 21,4 Prozent mehr als im Vergleich zum Vorjahr.

Behaupten konnte sich Nauders mit einem Zuwachs von 17,3 Prozent. Kappl legt 11,3 Prozent zu, Galtür 7,7 Prozent. Einziger negativer Ausreißer bleibt das Kaunertal mit dem Gletscherskigebiet — minus 2 Prozent. Selbst im Talkessel Landeck ist der Start mit 3,9 Prozent plus gelungen, die Zammer verbuchten plus 2,3 Prozent. Fließ darf sich schließlich über ein Plus von 25,2 Prozent freuen.

Übrigens: Die Latte vom Winter 2017/18 liegt im Tourismusbezirk bei 6,2 Millionen Übernachtungen. (hwe)