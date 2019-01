Nächtigungsplus vom Dezember hebt Stimmung im Bezirk Imst

Von Alexander Paschinger

Imst – Ein Blick in die offizielle Nächtigungsstatistik des Landes (bis 31. Dezember 2018) lässt die TVB-Verantwortlichen im Bezirk Imst relativ beruhigt in das neue Jahr gehen: Ötztal Tourismus etwa vermeldet darin ein Plus von 5,3 Prozent in den ersten Wintermonaten der Saison, Imst Tourismus gar 9,6 Prozent plus. Und der Geschäftsführer des TVB Pitztal, Gerhard Gstettner, kann zumindest für den Dezember wieder ein kleines Plus von 1,4 Prozent bei den Übernachtungen nachmelden.

Das Ötztal und Imst hatten es bei ihrem Start etwas leichter. Thomas Köhle, Geschäftsführer von Imst Tourismus, führt den Zuwachs etwa auf die gewonnene Schneesicherheit durch die Beschneiung in Hoch-Imst zurück. „Außerdem haben wir eine gute Ausgangslage für die Gäste – 1600 Pistenkilometer sind rundherum leicht zu erreichen.“ Mit insgesamt 39.246 Nächtigungen bis Ende Dezember verzeichnete Imst Tourismus jedoch insgesamt „nur“ das, was Ötztal Tourismus beinahe als Zuwachs gelang: Dort wurden 638.783 Übernachtungen gezählt, die zusätzlichen 32.186 Übernachtungen ergeben einen Zuwachs von 5,3 Prozent.

„Wir stehen ja erst am Anfang der Saison“, weist der Direktor von Ötztal Tourismus, Oliver Schwarz, ein Orakeln nach 20 Prozent des touristischen Winters zurück. Man sei zufrieden und es sei „angenehm, dass wir keinem Minus hinterherlaufen müssen“. Denn „der Jänner war sehr schwierig“, so der Tourismus-Direktor. Er erinnert an die Straßensperren und Lawinenwarnungen. Inwiefern sich das auf die Nächtigungen ausgewirkt hat, „lässt sich erst am 31. Jänner sagen“. Tatsache aber ist, dass etwa die Sperren in den Skigebieten aufgrund von Witterung den Gastronomen sehr im Magen und auf der Tasche liegen: „Ein Drittel weniger Umsatz und die gleichen Personalkosten – das macht schon was aus“, erklärt Schwarz.

Das Pitztal hatte vor allem zu Beginn der Saison mit der behördlichen Sperre des Skiweges am Gletscher zu kämpfen. Daraus resultierte auch ein Minus seit dem Herbst. „Daher tut das kleine Plus im Dezember in der Seele gut und zeigt auch, dass die Betriebe, der Verband und die Bergbahnen gute Arbeit geleistet haben“, hält Gstettner fest. Mit dem Kombiangebot, dass der Skipass sowohl am Pitztaler Gletscher als auch am Hochzeiger in Jerzens gilt, „konnte die Sperre des Skiweges doch etwas relativiert werden“.

Womit sowohl das Ötztal als auch das Pitztal hadern, waren die Meldungen im Quellmarkt Nummer eins Deutschland über die Schneehölle in den Alpen: „Es ist durchaus ein erhöhter Aufwand nötig, um die Gäste zu beruhigen, wenn derzeit Schnee fällt, und um ihnen zu erklären, dass es sich in erster Linie um Sicherheitssperren gehandelt hat“, betont Gstettner.