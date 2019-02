Bezirk Landeck: Höchstes „Stempelgeld“ mit 37,80 Euro

Von Helmut Wenzel

Landeck – Der Arbeitsmarktbezirk Landeck lässt mit teils überraschend positiven Zahlen aufhorchen: Für 2018 haben die AMS-Statistiker eine Arbeitslosenrate von 7,6 Prozent berechnet – der beste Wert seit mehr als 30 Jahren, wie das Team mit AMS-Leiter Günther Stürz, den Stellvertretern Carmen Praxmarer und Andreas Kopp sowie Abteilungsleiter Gerhard Kubin am Donnerstag hervorhob.

Damit nicht genug. Stichwort Arbeitslosengeld, auch „Stempelgeld“ genannt: Mit durchschnittlich 37,80 Euro Taggeld bekamen arbeitslose Männer den höchsten Betrag im Vergleich aller Tiroler Bezirke. Doch Stürz relativierte: „Die Schlussfolgerung, wonach bei hohen Löhnen auch ein hohes Arbeitslosengeld ausbezahlt wird, stimmt bedingt. Bei uns machen Saisonarbeiter am Bau oder im Gastgewerbe oft viele Überstunden. Das wird bei der Berechnung des Arbeitslosengeldes berücksichtigt.“

Für arbeitslose Frauen gab es übrigens ein Taggeld von 29,80 Euro im Schnitt. Zudem haben, so Stürz, die Bezirke Landeck, Imst und Reutte die niedrigste Vormerkdauer. Das heißt, auf Arbeitssuche vorgemerkte Personen bekamen beim AMS Landeck durchschnittlich 46 Tage lang „Stempelgeld“, in Lienz hingegen 159 Tage. Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten (inklusive öffentlich Bedienstete) stieg weiter. Die Dienstgeber boten im Jahresschnitt 20.756 Stellen, 2,6 Prozent mehr als 2017.

In Summe trafen 10.990 Anträge (davon 1761 über das Internetportal e-AMS) auf Arbeitslosengeld ein. In 275 Fällen habe das AMS den Geldbezug streichen müssen. In 116 Fällen hätten Antragsteller „eine zumutbare Beschäftigung“ abgelehnt.

Beim Ausblick auf 2019 zeigt sich Landecks AMS-Führung optimistisch: Man gehe davon aus, dass der Tourismus nach einer guten Wintersaison abermals kräftig investieren werde, was gute Aufträge für das Bau- und Baunebengewerbe bedeute. „Zum Teil gibt es noch Auftragsstau aus dem Vorjahr. Einige Aufträge müssen heuer abgearbeitet werden“, sagte Stürz.