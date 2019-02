Neues Uni-Institut bekommt 5 Mio. Euro

Innsbruck – Tirol liegt bei der Erforschung von pflanzlichen Wirkstoffen und der Entwicklung von Naturheilmitteln weltweit im Spitzenfeld. Ausgehend vom Institut für Analytische Chemie und Radiochemie der Universität Innsbruck hat sich über das im Institut angesiedelte Austrian Drug Screening Institut (ADSI) ein erfolgreicher Kompetenz-Cluster im Bereich Phytoforschung entwickelt. Nicht zuletzt deshalb wurde dafür von Institutsleiter Univ.-Prof. Günther Bonn der Begriff „Phytovalley Tirol“ geprägt.

Nun startet ab Herbst das mit 3,5 Mio. Euro von der Firma Bionorica und 1,5 Mio. Euro vom Land Tirol gestiftete Michael Popp Institut (MPI) mit seiner Arbeit. Mit dem in der Leopold Franzens Universität (LFU) angesiedelten Institut werden zwei Stiftungsprofessuren und 20 wissenschaftliche Arbeitsplätze geschaffen. Ziel des MPI sei es, die Pharmakonosie (Arzneienkunde) an der LFU auszubauen und voranzutreiben, so Univ.-Prof. Michael Popp, Vorstandsvorsitzender der Bionorica SE, bei der gestrigen Auftaktpressekonferenz. Popp betonte auch, dass – im Gegensatz zu Deutschland – Tirol und Österreich „ein guter Boden“ für wissenschaftliche Forschung seien.

„Ich freue mich sehr, denn das MPI ist ein Leuchtturmprojekt am Forschungs­standort Tirol“, meinte auch Landeshauptmann Günther Platter. Platter verwies auch auf die 140 hochqualifizierten Arbeitsplätze, die in den letzten Jahren in diesem Bereich bereits geschaffen wurden.

Für den Rektor der Uni Innsbruck, Tilmann Märk ist das neue MPI ein „Meilenstein“ in der Geschichte der LFU. „Dank Prof. Popp und dem Land Tirol wird erstmals ein ganzes Forschungsinstitut aus gestifteten Mitteln entstehen.“ Ein Vorteil einer solchen Stiftung sei auch, dass es möglich sei, völlig neue Forschungsfelder implementieren zu können.

Laut ADSI-Gründer Günther Bonn gebe es auch bereits Pläne für den weiteren Ausbau des Phytovalley. So soll als nächster Schritt der Anbau von bestimmten Pflanzen forciert werden. „Wir haben bereits zwei mögliche Standorte im Visier“, so Bonn abschließend. (hu)