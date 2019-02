„Aus für Ölheizung muss nicht sein“

Von Verena Langegger

Innsbruck – Politisch wurde das Ende der Ölheizung bereits eingeläutet. Bis 2030 will die Bundesregierung die Zahl der 700.000 Ölheizungen in Österreich halbieren, in Niederösterreich ist der Einbau von Ölheizungen bereits verboten, Oberösterreich folgt, ab 2020 soll das Verbot österreichweit gelten. Ab 2025 ist der Ausstieg im Bestand geplant, beginnend mit Kesseln, die über 25 Jahre alt sind. Kein Verständnis für diese Pläne hat Alexander Gutmann, Obmann der Fachgruppe des Energiehandels in der Wirtschaftskammer: „Ein Aus für die Ölheizung muss nicht sein.“ Der Grund klingt logisch: „Es muss nicht mit Öl geheizt werden, Ölheizungen funktionieren auch mit synthetischen flüssigen Energieträgern.“ Diese so genannten „Green Liquid Fuels“ gelten als Brennstoffe der Zukunft. Im Transportsektor werden sie bereits eingesetzt.

Der CO2-Ausstoß müsse ohne Zweifel reduziert werden, das wissen auch die Vertreter des Energiehandels, der Ausstoß aller Ölheizungen österreichweit mache dennoch nur vier Prozent der gesamten CO2-Emissionen aus, Öl in Österreich sei schwefelfrei und frei von Stickoxiden.

Derzeit läuft ein Testbetrieb und schon bald soll es eine Auswertung geben, wie gut der synthetische Energieträger im Ölkessel funktioniert, erklärt Martin Reichard vom Institut für Wärme und Öltechnik. Derzeitiges Problem des synthetischen Brennstoffes ist die Lieferung von relevanten Mengen. Hergestellt wird der Brennstoff aber nicht weit entfernt, etwa in Italien oder Frankreich, sagt Gutmann, aus Altspeisefetten, Stroh, Sägemehl, Biomasse oder Nahrungsresten. Weltweit gebe es derzeit eine Produktion von 700 Mio. Tonnen, allein Österreich brauche aber eine Mio. Tonnen, sollten alle Ölheizungen umgestellt werden. Von der Politik wünscht sich Gutmann ein positives Signal. Dann werde weiter geforscht und vielleicht in Zukunft auch selbst produziert. Er empfiehlt einen Blick ins Nachbarland Deutschland. Dort seien E-Fuels schon lange eine Zukunftsoption. Auch die bestehende Förderung von Erdgasheizungen versteht er nicht. Erdgas sei immerhin auch ein fossiler Brennstoff. Den Besitzern von Ölheizungen rät er zu Geduld. Denn ein Heizungstausch koste auch zwischen 20.000 und 30.000 Euro.