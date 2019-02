„Männer investieren eher in hochwertiges Kochgeschirr“

Putzenbacher in Innsbruck gilt als Spezial- geschäft fürs Schlafen, Bad und den Haushalt. Sie verkaufen daher auch Töpfe, Pfannen und andere Küchen­utensilien. Wohin geht da der Trend?

Klaus Razenberger: Durch die verschiedenen Herdarten haben sich die Anforderungen an das Kochgeschirr verändert. Derzeit ist Gusseisen ein großes Thema, diese Töpfe sind stark nachgefragt.

Warum?

Razenberger: Gusseisen ist ein hervorragender Wärmeleiter, es dauert zwar länger, bis die gewünschte Temperatur erreicht wird, doch danach speichert der Topf die Hitze gut. Hinzu kommt, dass durch das entschleunigte Kochen in Gusseisengeschirr die Gerichte eine ganz andere Geschmacksqualität haben.

Auch Edelstahltopfsets scheinen ein großes Thema zu sein.

Razenberger: Edelstahltöpfe sind grundsätzlich okay, sie können auf vielen Herdarten eingesetzt werden. Das Problem in diesem Bereich ist vielmehr die Angebotsschwemme, die die Preise in diesem Segment kaputt macht. Es gibt Edelstahltopfsets um 70 Euro und 500 Euro. Wir Fachhändler sollten die um 500 Euro verkaufen, doch das ist schwierig. Für den Preisverfall sind zwei Gründe hauptverantwortlich: Der Preis der 5-teiligen Setkombination wurde von der Industrie so gestaltet, dass zwischen 1,5 und 2,5 Töpfe kostenlos sind. Zweitens werden diese Töpfe großteils in Fernost erzeugt, nur noch wenige sind made in Germany. Daher kann es sein, dass die Qualität nicht den Anforderungen der Kunden entspricht.

Was empfehlen Sie statt eines Topfsets?

Razenberger: Ich bin kein Freund von 5- oder 10-teiligen Sets, da man eigentlich nur mit zwei Töpfen kocht. Als gelernter Koch empfehle ich eine oder zwei Pfannen – eine Brat- und eine Schmorpfanne. Dann braucht man noch einen Topf, der schnell warm wird, um beispielsweise Nudeln zu kochen. Ideal wäre noch ein Schmortopf, in dem vom Gulasch über Ragout bis hin zum Risotto alles gekocht werden kann. Als Ergänzung rate ich dann noch zu einem Email- oder Edelstahltopf.

Männer kochen immer häufiger, merkt man das am Einkaufsverhalten?

Razenberger: Männer sind eher bereit, in hochwertiges Kochgeschirr zu investieren, da Mann häufig Kochen als Freizeitbeschäftigung und Hobby sieht. Da setzt er dann einfach auf Qualität und gibt mehr Geld aus als die Hausfrau, die täglich in der Küche hantieren muss. Sie hat andere Prioritäten.

Wie geht Putzenbacher mit der Konkurrenz von Möbelhäusern und Supermarktketten im Topf- und Pfannenbereich um?

Razenberger: Spezialgeschirre sind eher hochpreisig und beratungsintensiv. Da haben wir als Fachgeschäft einen Vorteil. Daher verkaufen wir in diesem Bereich gewisse Mengen. Wenn hingegen ein Möbelhaus einen Kochtopf, der zwischen 200 und 400 Euro kostet, auf Selbstbedienungsbasis verkaufen will, wird es eher schwierig. Denn nur weil er schön ist, greifen nur wenige Kunden zu, sie brauchen Beratung.

Ein weiteres Standbein Ihres Geschäfts sind Schlaflösungen. Welche sind da besonders gefragt?

Razenberger: Der Trend geht in Richtung Schlafsysteme, der Kombination aus Bett, Lattenrost und Matratze. Wir sind da mit hochwertiger Qualität und Tischlerhandwerk sehr gut aufgestellt. Uns geht es nicht darum, dem Kunden einen Lattenrost und Matratze teuer zu verkaufen. Sondern wir wollen ihm klar machen, dass die Basis, also der Lattenrost, nicht unterschätzt werden darf.

Wie entwickelt sich dieser Bereich, denn auch hier schläft ja die Konkurrenz nicht?

Razenberger: Preismäßig kochen die namhaften Hersteller, die den Fachhandel beliefern, alle mit Wasser. In ein Bett inklusive Lattenrost, Matratze und Auflage sollte man heute 2000 Euro investieren. Das ist auch in etwa der Preis, den der Kunde zu zahlen bereit ist.