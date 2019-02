Architektur als ein Handwerk mit Wert

Von Christoph Blassnig

Lienz – Warum setzt ein Unternehmer gute Architektur in den Raum? Wo sind die Synergien für ihn, die Mitarbeiter, Kunden, Besucher und nicht zuletzt – die Umgebung?

Antwort auf diese Fragen gaben im Rahmen einer Podiumsdiskussion im Campus Technik Katharina Hradeck­y vom Hotel Hinteregger in Matrei, Edwin Meindl von Smart Engineering, Revital-Gründer Klaus Michor und Michael Kerschbaumer von der Landwirte-Genossenschaft „Kaslabn“ in den Kärntner Nockbergen. Hradecky berichtet von zwei „Fehlschlägen“ nach der Übernahme des elterlichen Beherbergungsbetriebes in Matrei, bevor eine Architektengemeinschaft gefunden war, die bis heute für die Umbauten verantwortlich zeichnet. „Architektur schafft Gäste, das hat sich für uns bewahrheitet“, berichtete die Hotelierin vom wirtschaftlichen Erfolg.

Edwin Meindl hatte sich vor dem Neubau seines Industriebetriebes mit 40 Beschäftigten in Oberlienz in Südtirol, aber auch vom Unternehmenssitz seines Freundes und Revital-Gründers Klaus Michor in Nußdorf inspirieren lassen. Die Zusammenarbeit mit dem Architekten habe ihm die Augen geöffnet: „Wer sein Handwerk gelernt hat, bringt Professionalität mit ein.“ Kunden und Mitarbeiter würden die Atmosphäre gleichermaßen schätzen.

Michael Kerschbaumer erzählte, er sei Bergbauer im dritten Bildungsweg. 18 Familien zählt die Genossenschaft „Kaslabn“ in den Kärntner Nockbergen inzwischen. „Architekten sind kompliziert und teuer“, habe sein Vorurteil gelautet. Heute sei man vom Gegenteil überzeugt.