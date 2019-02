Stihl mit neuem Zubau und 150 neuen Jobs

Langkampfen – Mit einem Investitionsvolumen von 22,8 Millionen Euro handelt es sich um die bislang höchste Einzelinvestition in den Standort Stihl Tirol, in nur 16 Monaten wurde der Zubau fertig gestellt. Nikolas Stihl, Beirats- und Aufsichtsratsvorsitzender und selbst früher langjähriger Geschäftsführer in Tirol, betont: „Diese Investition ist nicht nur Ausdruck unserer Zuversicht in die künftige Geschäftsentwicklung, sondern auch ein weiteres Bekenntnis zum Standort. Wir setzen auch künftig auf Langkampfen als Kompetenzzentrum und Fertigungsstandort.“ Auf insgesamt 20.000 Quadratmetern Nutzfläche entstanden nicht nur zahlreiche neue Räumlichkeiten, sondern auch rund 150 neue Arbeitsplätze. Davon konnten bereits 65 zum Jahreswechsel 2018/2019 besetzt werden. Damit erhöht sich der Mitarbeiterstand bald auf über 600.

Kräftig ausgebaut wurden im Zuge der Erweiterung die Produktion der Rasenmäher sowie anderer bodengeführter Gartengeräte, aber auch die Entwicklung. So entstanden unter anderem moderne Elektrolabore für die Mähroboter iMow sowie Dauerprüfräume.

Ein Highlight ist das begrünte Dach, das als Testfläche für die Mähroboter dient. Zudem wurde die Logistik um ein vollautomatisiertes Kleinteilelager erweitert, das aktuell eines der modernsten Lagersysteme in Österreich darstellt. Zudem wurde eine eigene Lehrwerkstatt für die zielgerichtete Ausbildung von Nachwuchsfachkräften errichtet. (TT)