Zwei Tiroler Start-ups rittern um 2 Mio. Euro

Wien – Bei der heutigen dritten Folge der aktuellen Staffel der Puls-4-Sendung „2 Minuten 2 Millionen“ versuchen gleich zwei Tiroler Start-ups, die Investoren von ihrer Idee zu überzeugen und eine Finanzierung zu ergattern. Marco Perner entwickelte mit „Protygo“ den kleinsten Proteinshake der Welt. Nach dem Hinzufügen von Wasser muss der Proteindrink to go nur noch gut geschüttelt werden. Das Start-up aus Weer will damit vor allem die sportbegeisterten Investoren auf seine Seite ziehen. „Wir wollen einen internationalen Vertrieb aufbauen, aber auch vom Knowhow des Investors profitieren“, sagt Perner gegenüber der TT.

Wie berichtet, will auch Martin Fritz mit seinem Infrarotstuhl punkten. Die Alternative zur Infrarotkabine ist zusammenklapp- und zerlegbar und damit platzsparend und portabel.

Bei der TV-Show präsentieren Jungunternehmer ihre Geschäftsideen, um Business Angels dafür zu gewinnen, ihnen bei der Expansion unter die Arme zu greifen. (TT)