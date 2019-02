Widmung in Reith im Alpbachtal ist für Firmenchef „Käse“

Von Wolfgang Otter

Reith i. A. – In einem Stollen gereifter Käse ist ein Verkaufsschlager. Und – so Walter Kreidl, der Geschäftsführer der Tiroler Felsenkäserei GmbH mit Sitz in Fügen – während der Grund oberirdisch immer knapper wird, sind genügend Felsen in Tirol dafür vorhanden. Einen hat die Gesellschaft in St. Gertraudi (Gemeindegebiet Reith i. A.), nahe dem Asylwerberheim des Landes Tirol (Tiroler Soziale Dienste) gefunden. Das benötigte Grundstück gehört dem Zillertaler Unternehmer Josef Rahm, der einen Teil der Fläche für seinen Brennstoffvertrieb verwendet und einen anderen vermietet. Letztlich ist sich Rahm nach eigenen Worten mit der Gesellschaft, bestehend aus Sennereien aus dem Zillertal, aus Reith i. A. und anderen, einig geworden. Ein entsprechender Vorvertrag für die Nutzung der Fläche wurde im August des Vorjahres abgeschlosse­n.

Geplant wären zwei Stollen zu je 160 Metern für die Lagerung von rund 1000 Tonnen Käse jährlich gewesen. Dafür hätte man die Summe von 14 Mio. Euro in die Hand genommen. Es sei noch nicht ganz vom Tisch, wie Walter Kreidl meint. Aber es gebe einige Schwierigkeiten, „die noch nicht ganz geklärt sind. Daher kann es ein anderer Standort werden“, meint Kreidl auf Anfrage der TT. Er erklärt, dass u. a. der Grundbesitzer seine Zusage zurückgezogen habe. Rahm hingegen macht ganz klar die Gemeinde als Verursacherin für das Debakel fest.

Für den Käsestollen wird nämlich eine Sonderflächenwidmung benötigt. Diese war angeblich Vorvertragsbestandteil und wurde vom Gemeinderat in Reith i. A. am 21. September des Vorjahres auch beschlossen. Nur hätt­e sich Rahm, wie er sagt, gewünscht, vorweg informiert zu werden. „Ich wollte noch einmal drüberschauen, ob alles so passt“, erklärt er.

Das sei nicht passiert, sondern er habe einen Brief von Bürgermeister Johann Thaler erhalten, dass sein Widmungsansuchen am 21. September positiv behandelt worden sei. Daher schrieb Rahms Rechtsanwalt an die Gemeinde, „dass es ein Widmungsansuchen meines Mandanten nicht gibt, sodass die vom Gemeinderat vorgenommene Widmung ohnedies rechtswidrig ist“. Was Rahm letztlich aber besonders aus der Ruhe bracht­e: Der Gemeinderat beschloss nicht nur für die 2500 Quadrat­meter, sondern gleich für 5000 Quadratmeter eine Sonderflächennutzung.

Rahm teilte daher der Gemeinde schriftlich mit, „dass die Flächenwidmungs­änderung auch die Zufahrt zu unserem Gewerbegebiet St. Gertraudi 76 betrifft. Ausdrücklich möchte ich mitteilen, dass so eine Flächenwidmungsplanänderung nie meine Zustimmung bekommt.“

„Ich hätte so ja eigentlich nicht mehr zum eigenen Grundstück zufahren können, das wäre ja dann eine Sonderfläche gewesen“, zeigt der Zillertaler seine Bedenken auf. Außerdem wäre alles andere als ein Käsekeller auf dieser Fläche nicht mehr möglich gewesen.

Durch den Einspruch des Grundbesitzers wurde aber auch der Vorvertrag hinfällig. Damit wäre die Sache erledigt gewesen. Weit gefehlt: Am 29. November 2018 beschloss der Gemeinderat eine Änderung des Beschlusses von September. „Diesmal so wie ausgemacht“, berichtet Rahm. Nur gab es keinen Vorvertrag mehr, „also konnte ich nicht mehr so sicher sein, ob die Gesellschaft ihn wieder gleich abschließt“, sagt Rahm.

Daher kam auch gegen dies­e Widmung ein Einspruch von seiner Seite. Der wird nun am kommenden Donnerstag im Gemeinderat behandelt. Geplant ist, alles wieder in den alten Zustand zurückzuführen. Rahm schreibt in seiner Stellungnahme dazu an Bürgermeister Johann Thaler auch, dass er das Grundstück nicht mehr zur Verfügung stellt. Außerdem wirft er dem Gemeinderat vor, die Erstwidmung „bewusst falsch“ vorgenommen zu haben. „Das Scheitern des Projekts ist nicht unsere Schuld“, schreibt er weiters. Man hätte mit einem Grundbesitzer „ehrlicher“ umgehen sollen.

Bürgermeister Thaler weist die Vorwürfe zurück: „Wir haben unser Möglichstes getan.“ Und die Vorgangsweise bei den Widmungen in mehreren Zügen sei mit Rahm abgesprochen gewesen. Er bedauert, dass sich die Gesellschafter und Rahm nicht einig wurden „und sie keinen Vertrag zustande brachten“. Eines verstehe er aber nicht: warum „nun die Gemeinde schuld sein soll“.