Impuls für die Regionalität im Außerfern

Ehenbichl – Im Oktober 2018 ist die neue Fleischverarbeitungsstätte inklusive Vermarktung – ein Gemeinschaftsprojekt von Gemeinde und Agrar Ehenbichl, Regionalentwicklung Außerfern, Wirtschaftskammer und Maschinenring – in Ehenbichl in Betrieb gegangen (die TT berichtete). Bauern aus dem ganzen Bezirk beliefern seither die neue Schlachtstätte. Jens Strigl, ein erfahrener Metzger zeichnet für die Zerlegung der Tiere – auf Wunsch auch entsprechend küchenfertig – verantwortlich. „Vertrieben wird das Fleisch dann unter anderem über Eurogast Speckbacher. Aber auch die Metzgerei Kastner aus Reutte hat sich nachhaltig in unser Projekt eingebracht und schon einige Schlachtkörper von den Bauern, direkt über die Schlachtstätte, abgenommen“, zeigt sich Christian Angerer, Bezirksobmann der Landwirtschaftskammer, erfreut. Für ihn ist das der beste Beweis, dass mit dem Projekt „Schlachtstätte neu“ ein wichtiger Impuls für die Landwirtschaft und damit den ganzen Bezirk gesetzt wurde: „Alle Beteiligten ziehen an einem Strang und arbeiten gut zusammen. Alle stehen hinter dem Projekt, was wiederum eine ehrliche Partnerschaft mit Mehrwert garantiert.“

Von Mitte Oktober bis Mitte Jänner wurden 19 Kitze/Lämmer, elf Schweine, sieben Kälber, sechs Rinder und elf Kühe geschlachtet. Zwei Drittel davon wurden entsprechend küchenfertig zerlegt. Angerer: „Eine erste Abwicklungsanalyse hat gezeigt, dass die Kosten gedeckt sind und die Schlachtungen de facto zum Selbstkostenpreis – jedenfalls ohne Gewinnerzielungsabsicht – angeboten werden können. (TT, fasi)