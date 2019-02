Tirol Werbung kooperiert mit Wirecard: Auf chinesisch bezahlen in Tirol

Während in Österreich Bargeld das beliebtestete Zahlungsmittel ist, wird in China überwiegend auf bargeldlose Systeme am Smartphone gesetzt. Eine Kooperation zwischen der Tirol Werbung und dem weltweiten Marktführer für mobile Bezahldienstleistungen Wirecard soll nun das Bezahlen für Chinesen in Tirol vereinfachen.

Laut einer Nielsen-Studie wären nämlich rund 91 Prozent der chinesischen Touristen bereit, im Ausland mehr auszugeben und einzukaufen, wenn mehr Händler chinesische Mobile-Payment-Methoden akzeptieren würden. Die nun angekündigte China-Pay-Initiative will eine flächendeckende Abdeckung Tirols mit der Bezahllösung von Wirecard erreichen, um die beliebtesten chinesischen Mobile-Payment-Methoden in zahlreichen Tiroler Unternehmen einzuführen. Zum Start sollen 150 Unternehmen damit ausgestattet werden, heißt es. Eingeführt werden soll unter anderem die Zahlungsoption Alipay. Partner sind Innsbruck Tourismus, Kitzbühel Tourismus, der Tourismusverband Kufsteinerland, Ötztal Tourismus, der Tourismusverband St. Anton und die Swarovski Kristallwelten.

„Wir versprechen uns einen Wettbewerbsvorteil, wenn wir als erstes Bundesland Österreichs chinesische Mobile-Payment-Methoden in großem Umfang einführen", sagt Holger Gassler von der Tirol Werbung. Bereits im Vorjahr sind die Gesamtausgaben chinesischer Touristen in Österreich um 28 Prozent gestiegen. (TT)