Bergbahn Going investiert in Komfort

Um den Fahrkomfort auf den Pisten der SkiWelt Going gewährleisten zu können, werden von den Bergbahnen Ellmau-Going fortwährend hohe Investitionen getätigt. Die letzte betraf den Bau von zwei Überführungen sowie einer Unterführung bei der Hausberg-Abfahrt Richtung Ellmau, um Überschneidungen der Straße und der Piste zu vermeiden.

„Auch die Pistenpräparierung mit Seil über die Straße war nicht mehr zeitgemäß", betont Johannes Winkler, Prokurist der Bergbahnen Ellmau-Going. Insgesamt wurden 1,6 Mio. Euro von den Bergbahnen Ellmau-Going in die Infrastruktur investiert. „Die Verbindung Going-Ellmau hat dadurch eine massive Aufwertung erfahren."

Neben den nötigen skirelevanten Investitionen im Winter setzt man auch im Sommer auf Erneuerungen. Zur Belebung des Astbergs wird eine auf Familien zugeschnittene Pony-Alm direkt an der Bergstation errichtet. „Mit 25 Ponys wird wahrlich eine Attraktion am Astberg geschaffen. Am 8. Juni öffnet die Alm", sagt Winkler. Gemeinsam mit Betreuern der Bergbahn oder ihren Eltern können Kinder auf dem Rücken der Ponys die Gegend erkunden. Neben den Tieren als Attraktion soll ein Spielplatz zur Belebung beitragen. (TT)