Internet der Dinge an der HTL Jenbach

Von Walter Zwicknagl

Jenbach – „Die Tiroler Wirtschaft setzt immer mehr auf die digitale Produktentwicklung. Dementsprechend groß ist der Bedarf an Mitarbeitern in diesem Metier“, sagt Abteilungsvorstand Reinhard Bernsteiner von der Abteilung Wirtschaftsingenieure an der Höheren Technischen Lehranstalt in Jenbach. Und als Beispiel für die neue Form der Produktentwicklung verweist er auf einen virtuellen Prüfstand für eine Fahrradbremsscheibe.

„Die Burschen und Mädchen sind da voll bei der Sache“, berichtet der Lehrer Johann Ortner, der sich seit dem Jahr 2017 intensiv damit beschäftigt. „Ich war an der TU Aachen und habe dort dieses neue Denken kennen gelernt“, erzählt der Experte. Man brauche nichts anderes als eine Internetverbindung, ein Handy oder ein Tablet, sagt er, während er aus allen möglichen Perspektiven einen Kesselzylinder oder ein hochmodernes Motorrad unter die Lupe nimmt. Gerade auf diesem Sektor gebe es eine immens schnelle Entwicklung. Solche Produkte würden in vielen Bereichen völlig neue Anforderungen an Konzeption und Entwicklung stellen. „Mit der virtuellen Brille wird bei uns schon einige Zeit gearbeitet, das ist jetzt aber eine Steigerungsstufe. Fast hat man den Eindruck, dass wir uns im Raumschiff Enterprise befinden“, fügt Martin Brunner, der für die Werkstätten an der Jenbacher HTL zuständig ist, hinzu.

„Mithilfe von Hologrammen und räumlichen Animationen werden Produkte betrachtet und getestet, noch bevor sie gebaut werden“, verrät Abteilungsvorstand Bernsteiner. Verbesserungen könnten so rasch und kostengünstig umgesetzt werden. Zudem kommen so Produkte schneller auf den Markt. Die Basis dafür sei „das Internet der Dinge“, wofür es eben Fachleute brauche. Für die Ausbildung zum Wirtschaftsingenieur mit dem Schwerpunkt Maschinenbau, Gebäude- und Energietechnik sowie Maschinenbau mit Anlagen- und Automatisierungstechnik und Mechatronik besteht noch bis 1. März die Möglichkeit der Anmeldung. Schulleiter ist Günther Ager.

Dass das Interesse der Wirtschaft an diesem Schultyp groß ist, bewies jüngst der „Tag der Firmen“, bei dem sich 41 Betriebe und sechs Institute an der HTL Jenbach ein Stelldichein gaben.