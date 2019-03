Hotel Europa verliert seine fünf Sterne und will auch keine mehr haben

Innsbruck – Seit das Grand Hotel Europa 1869 erbaut wurde beherbergte es immer wieder illustre Gäste. Ob dies auch in Zukunft so sein wird steht allerdings in den Sternen – den genau diese hat Innsbrucks einziges Fünf-Sterne-Hotel nun verloren.

Dem Haus wurden von der zuständigen Bundeskommission die Fünf-Sterne-Klassifizierung aberkannt. Das Europa soll mit der Einrichtung und auch den Dienstleistungen nicht mehr dem geforderten Standard entsprechen. Und das „Europa“ wird auch künftig nicht-klassifiziert sein. Die italienischen Besitzer kündigten bereits an, dass sie sich um keine Sterne mehr bemühen werden.

15 Millionen Euro investiert

Heuer, im Jahr des 150-jährigen Bestehens, komme es zu einer Strukturänderung des Hauses. Obwohl das Grand Hotel Europa ab sofort keine Sterne mehr führe, werde den Gästen weiterhin bester Service und Top Qualität sowie die gewohnte Gastfreundschaft eines Grand Hotels geboten, betont die Palenca-Gruppe, die das Haus seit 2007 führt in einer Aussendung. „Ziel ist es, den Charme und das Charisma dieses Hauses zu erhalten und Gästen aus aller Welt seine bedeutsame Geschichte aus den Anfängen des Tourismus in Tirol zu erzählen“, erklärt Marco Boni, General Manager der Palenca Gruppe.

Palenca betont in der Aussendung auch, dass in den letzten Jahren rund 15 Millionen Euro in eine umfassende Renovierung des Hauses investiert wurden. Zu der Gruppe gehören fünf weitere Häuser in Rom. (TT.com)