Reise-Spezialist ASI wächst und baut „grüne“ Zentrale in Natters

Innsbruck – Vor 56 Jahren hatte der Bergpionier, Expeditionsleiter, Fotograf und Naturfreund Hannes Gasser die Alpinschule Innsbruck gegründet – damals als regionaler Wander- und Alpinanbieter für eine regionale Zielgruppe. Zunehmend wurden auch Angebote für Anbieter wie Tourop­a geschnürt. Nach Gassers Tod 1996 führte zunächst seine Frau das Unternehmen mit seinen zehn Mitarbeitern weiter, bis 2011 der Sohn Ambros Gasser die Leitung der Firma übernahm.

Firmenchef Ambros Gasser. - Asi

Mittlerweile veranstaltet die ASI im Jahr etwa 700 Reisen in 80 Länder der Welt, die etwa 25.000 Kunden sorgten zuletzt für einen Umsatz von 27 Mio. Euro, heuer soll laut Gasser die Marke von 30 Mio. Euro übersprungen werden. Man biete Wanderreisen, Trekking, Alpinismus, Bike- und Erlebnistouren. „Wir versuchen aber den ökologischen Fußabdruck so gering wie nur irgendwie möglich zu halten, es gibt bei uns keine Zehn-Stunden-Flüge für nur fünf Tage Erlebnisurlaub“, sagt Gasser. Es gehe um sanften, nachhaltigen und authentischen Urlaub. Das jeweilige Gastland müsse „möglichst viel Wertschätzung und Wertschöpfung“ bekommen – im Gegenteil etwa zum Kreuzfahrttourismus, der für Gasse­r katastrophale Ausmaße für die überlaufenen Zielorte angenommen hat.

Die ASI mit Sitz in Natters hat 45 Mitarbeiter und etwa 250 freiberufliche Berg- und Wanderführer, zudem arbeiten bei der Online-Plattform „Rodinia Reisen“ (hier können über eine intelligente Software Reisen völlig flexibel zusammengestellt werden) weitere acht Beschäftigte.

In Natters platze die ASI aus allen Nähten, so Gasser. Deshalb baue man mit dem Architekturbüro Snohetta mitten im Grünen für fünf Mio. Euro eine neue Zentrale. Das „ASI Nest“ für 70 Mitarbeiter sei nicht nur außen begrünt und energieautark, sondern habe neben hochmodernen Büros verschiedene Begegnungszonen, einen Silent Room, CO2-Fühler und sogar hauseigen­e Bienenstöcke. „Wir haben uns gefragt: Wie würde ich am liebsten arbeiten wollen?“ Man sei aber kein „Kuschel- Unternehmen“, sondern biet­e und verlange Topleistungen und Service für die Kunden rund um die Uhr. (va)