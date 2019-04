Justiz stellt Verfahren in Kitzbühel ein

Von Max Strozzi

Kitzbühel – Mehr als drei Jahre lang hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in Kitzbühel gegen 14 Personen ermittelt, darunter mehrere Gemeindevertreter. Und zwar wegen des Verdachts der Bestechlichkeit bzw. Bestechung sowie des Amtsmissbrauchs im Zusammenhang mit einem nachträglich legalisierten Schwarzbau bei einer Millionenvilla. Der Vorwurf laut WKStA: Im Gegenzug für die nachträgliche Baugenehmigung bzw. Umwidmung eines Grundstücks sollte die Gemeinde einen Grundstreifen aus dem Grundstück erhalten bzw. sollte sich der damalige Eigentümer bzw. Widmungswerber an bestimmten Infrastrukturkosten beteiligen. Insgesamt wurden 28 Zeugen einvernommen, vergangenen November erging der Vorhabensbericht der WKStA an die Oberstaatsanwaltschaft Wien.

Nun wurde das Verfahren „hinsichtlich aller verfahrensgegenständlichen Vorwürfe gegen sämtliche Beschuldigte eingestellt“, teilte die WKStA gestern mit: „Ein strafrechtlich relevantes Verhalten, insbesondere die subjektive Tatseite, war nicht mit der für ein Strafverfahren erforderlichen Sicherheit erweislich“, erklärte die Staatsanwaltschaft.

„Nachdem ich in unser Rechtssystem Vertrauen habe und mir bzw. dem Gemeinderat keine Schuld bewusst war, habe ich mit keiner anderen Entscheidung gerechnet“, erklärte Kitzbühels BM Klaus Winkler (ÖVP): „Die Klarheit der Sachlage wird auch dadurch bewiesen, dass diese Causa eingestellt und nicht mehr rechtlich weiterverfolgt wurde, auch wenn oppositionelle Kreise gerne Kriminelles heraufbeschworen haben.“

NEOS-Nationalrat und Jurist Gerald Loacker, der in dieser Causa eine parlamentarische Anfrage verfasst hatte, weist darauf hin, dass die WKStA in ihrer Begründung zur Verfahrenseinstellung die „subjektive Tatseite“ betont. „Das heißt, die Staatsanwaltschaft konnte den Vorsatz nicht beweisen“, so Loacker. Ein fehlender Vorsatz würde laut Loacker aber bedeuten, „dass der Bürgermeister nicht wusste und abschätzen konnte, was er tat. Es ist die Frage, ob es lebensnahe ist, so etwas anzunehmen“, meint Loacker: „Diese Version halte ich für unwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Justiz gestärkt wurde.“