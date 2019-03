Skigebiete im Bezirk Reutte noch voll im „Wintermodus“

Von Simone Tschol

Außerfern – Die Tage werden länger, die Sonne kräftiger. Und während sich die sonnenhungrigen Außerferner an den ersten Frühlingsboten, den blühenden Krokussen, im Tal erfreuen, sind diese für eingefleischte Wintersportler noch lange kein Grund, die Ski oder Snowboards in den Keller zu räumen. Im Gegenteil. Jetzt kommen die Fans des Frühlingsskilaufs voll auf ihre Kosten.

Wer gerne über auffirnende Pisten wedelt und den Nachmittag zum Einkehrschwung auf einer Sonnenterrasse nutzt, der findet in den höher gelegenen Skigebieten des Bezirkes trotz kräftiger Sonneneinstrahlung noch immer beste Pistenbedingungen vor. Dafür sorgen zum einen die Schneereserven des Winters, zum anderen spielen die Neuschneefälle der letzten Tage den Liftbetreibern noch einmal in die Hände.

Bis Sonntag, 31. März, sind die Bergbahnen und Lifte in Jungholz, Schattwald, Zöblen, Tannheim und Nesselwängle in Betrieb. Auch der Hahnenkamm in Höfen, die Skischaukel Bichlbach-Berwang und der Marienberglift in Biberwier beschließen die Wintersaison am späten Sonntagnachmittag.

Wer dann noch immer nicht genug vom Skifahren hat, der kann die Saison noch um drei Wochen verlängern. Bis Ostermontag sind das Füssener Jöchle in Grän, die Ehrwalder Alm und der Grubig in Lermoos im „Wintermodus“.

„Wir hatten die Bahn sonst immer die Woche nach Ostern auch noch in Betrieb. Aber dadurch, dass Ostern heuer so spät ist, werden wir das letzte Mal am 22. April fahren“, erklärt Michael Schretter, Geschäftsführer der Sonnbergbahnen am Füssener Jöchle.

Und während viele Groß-skigebiete zum Saisonende zu einem Abschlusskonzert einladen, war das Schlager-Openair mit 4500 Besuchern auf der Ehrwalder Alm am Sonntag nur ein musikalisches Intermezzo. „Wir fahren noch bis Ostermontag. Natürlich. Die Bedingungen sind ja noch spitze“, bestätigt Bahnchef Franz Dengg.