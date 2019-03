Virger Schnapsbrennerin bei Destillata prämiert

Virgen, Grafenegg – Die Destillata ist eine internationale Verkostung und Prämierung der besten Edelbrände. Elke Obkircher vom Binterhof in Virgen nimmt seit 2008 daran teil und konnte heuer wieder punkten. Als einzige Vertreterin Osttirols erhielt sie elf Medaillen für ihre elf eingereichten Brände. Außerdem wurde der Binterhof in die Kategorie der Destillerien mit höchster Qualität aufgenommen.

„Heuer ist es 20 Jahre her, dass ich mit dem Brennen begonnen habe“, erzählt Obkircher. „Ich habe die Tätigkeit von meinem Schwiegervater übernommen und es ist zur Leidenschaft geworden.“ Die Bäume ihres Obstgartens liefern das Rohmaterial. Zum 20-Jahr-Brenn-Jubiläum kreierten Obkircher und ihr Mann den „Vir-Gin“ , dessen Name sich auf Virgen bezieht. 30 Flaschen davon werden im Rahmen einer Spendenaktion am 29. März im Bauernladen Virgen verkauft. Der Erlös geht an den Sozialfonds der Gemeinde. (TT, co)