Neuer Schlachthof: Bis zu 6000 Tiere werden verarbeitet

Söll – Die ersten Rinderhälften reifen bereits am Haken: Nach knapp eineinhalb Jahren Bauzeit nahm der neue Schlachthof Obermoser an der Eibergbundesstraße in Söll Anfang März seinen Betrieb auf. Bis zu 6000 Schlachtungen können in Tirols zweitgrößtem Fleischwerk pro Jahr durchgeführt werden, zwei Drittel davon sind Rinder, der Rest Schweine, Ziegen und Schafe.

Peter Obermoser jun. (l. o.) und sen. (o. r.) führen den Betrieb, in dem 14 Mitarbeiter im Jahr bis zu 6000 Schlachtungen durchführen. - Hrdina

„Wenn wir regionales Fleisch wollen, braucht es auch regionale Schlachtbetriebe“, freut sich Landwirtschaftskammer-Bezirksobmann Johann Gwiggner über die Eröffnung. 12.000 Rinder aus den Bezirken Kufstein und Kitzbühel werden pro Jahr geschlachtet – nur die Hälfte in der Region, ortet LK-Bezirksstellenleiter Josef Lanzinger Optimierungspotenzial.

Obwohl „Tierwohl“ ein inflationär gebrauchtes Wort ist, bestehen die Betreiber darauf, hier Bestmöglichstes zu leisten. So müssten Tiere nur wenige Stunden im Stallbereich ausharren – einzeln oder zu zweit, „damit sie sich nicht gegenseitig aufhetzen“, erklärt Obermoser jun. Die Landwirte bringen sie im kleinen Pkw-Anhänger. „Das sind sie von der Fahrt auf die Alm gewohnt.“ 70 % der Tiere stammen aus dem Bezirk Kufstein, ein Viertel aus Kitzbühel, vier Prozent aus Schwaz, der Rest aus Tirol und Salzburg.

Auch „Digitalisierung“ fällt hier nicht nur als Modebegriff. Einmal die Ohrmarkennummer bei der Anlieferung in den Computer eingegeben, kann jedes Stück Fleisch während des Verarbeitungsprozesses nachverfolgt werden, meint Obermoser sen. Künftig wolle man das Angebot für Kunden derart ausbauen, dass diese via Website den Status ihres Auftrags abrufen können – ähnlich wie man es von der Sendungsverfolgung bei Paketdiensten kennt.

4,5 Mio. Euro wurden in das neue Werk investiert, 30 % finanzierten EU, Bund und Land. 600.000 Euro schossen 400 Landwirte aus der Umgebung vor. Am 7. April lädt Familie Obermoser zum Tag der offenen Tür. (jazz)