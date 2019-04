Struktur-Umbau geplant: Swarovski will heuer kräftig zulegen

Von Alois Vahrner

Wattens – Tirols größter Industriekonzern Swarovski blieb im Vorjahr beim Umsatz etwas unter den selbstgesteckten Erwartungen. Der Umsatz stagnierte demnach bei 3,5 Mrd. Euro, obwohl man im operativen Geschäft um etwa 4 Prozent zugelegt habe, sagt Konzernsprecher Markus-Langes-Swarovski gegenüber der TT. Verantwortlich dafür seien vor allem Währungseffekte beim US-Dollar und Chinesischen Yuan gewesen.

Heuer scheint sich das Blatt zu wenden: Das 1. Quartal sei sehr gut angelaufen, so Langes-Swarovski. Für 2019 hat Swarovski in der Gruppe ein kräftiges Umsatzplus von etwa 7 Prozent auf über 3,7 Mrd. Euro eingeplant. Zudem werde das 2017 eingeleitete Kosten-Optimierungsprogramm erstmals voll durchschlagen und das Ergebnis des Konzerns nachhaltig verbessern.

In der Kristallsparte als mit Abstand größtem Geschäftsbereich blieb der Umsatz im Vorjahr mit 2,7 Mrd. Euro stabil. Der Schleifmittelhersteller Tyrolit legte leicht von 670 auf 676 Mio. Euro zu, die Swarovsk­i Optik von 147 auf 156 Mio. Euro. Weltweit hat Swarovski 34.500 Beschäftigte, davon allein 29.000 im Kristallbereich. Die Produkte werden in über 3000 Stores in 170 Ländern vertrieben. Tyroli­t hat 4600 Mitarbeiter, die Swarovski Optik 960.

In Tirol ist die gesamte Swarovski-Grupe mit über 6600 Beschäftigten der größt­e private Arbeitgeber, davon arbeiten allein 4800 in der Kristallsparte in Wattens. Laut Langes-Swarovski habe man nach einigen Kürzungswellen in den letzten Jahren erstmals wieder Personal in der Produktion aufgebaut. „Alleine 2019 haben wir 140 Produktionsmitarbeiter eingestellt, wir haben noch 30 offene Stellen in der Kristallproduktion und 70 Stellen im Angestelltenbereich, vor allem in der IT, dem Data Service und der Produktentwicklung.“ Man setze ganz bewusst auf einen bunten Talente-Mix, auch „jenseits von Lebensläufen und klassischen Profilmerkmalen“. Auch die Betriebskinderkrippe wurde von gut 30 auf 100 Plätze jüngst mehr als verdreifacht.

Markus Langes-Swarovski ist für heuer sehr optimistisch. - Swarovski

Nach der Eröffnung der Kristall-Manufaktur (bisher haben bereits über 350 Kunden hier mit den Swarovski-­Experten neue Produkte kreiert) soll heuer im September auf 36.000 Quadratmeter Fläch­e die „modernste Kristallfabrik der Welt“ starten. Für dieses neue Kristallschleifzentrum, in dem alle Arbeitsprozesse unter einem Dach möglich sind und das einen Sprung bei der Effektivität und „riesige Kostenvorteile“ bringen soll, werden 53 Mio. Euro investiert. Die Fabrik soll Stück für Stück besiedelt werden. „Das ist eine Operation am offenen Herzen“, sagt Langes-Swarovski. Sehr gut entwickelt habe sich auch die Werkstätte Wattens. Hier hätten sich bereits 55 Unternehmen mit 250 Mitarbeitern angesiedelt, ein weiterer Ausbau von derzeit 4100 um weitere 1200 Quadratmeter ist geplant.

Weiter investiert werde auch in die 1995 eröffneten und seither mehrmals umgebauten und kräftig erweiterten Swarovski Kristallwelten. „Ziel ist, die Besucher stetig mit neuen Attraktionen staunen zu lassen und glücklich zu machen“, so Langes-­Swarovski. Kommen soll u. a. ein Karussell. Zuletzt lockten die Kristallwelten 650.000 Besucher an, vor allem Indien und China punkten mit kräftigen Zuwachsraten von bis zu 15 Prozent.

Auch in Sachen Nachhaltigkeit wolle Swarovski neue, große Schwerpunkte setzen. „Die Produktion nach ökologischen Kriterien wird ein zunehmend wichtigerer Faktor für unsere Kunden. Hier sind wir schon jetzt Vorreiter.“ Swarovski habe verschiedene UNO-Ziele zu den eigenen gemacht, von der Geschlechter­gleichheit über die nachhaltige Bewirtschaftung mit Wasser, der Ressourcen­schonung bis zum ökologischen und nachhaltigen Umgang mit Energie. Ein Drittel der Energie komme jetzt schon aus eigenen Kraftwerken, man plane weitere Initiativen, kündigt Langes-­Swarovski an.