Klage gegen VW: Landesgericht will zuerst über Zuständigkeit entscheiden

Innsbruck — Heute begann am Landesgericht Innsbruck mit der ersten Tagsatzung der Prozess gegen die Volkswagen AG. Insgesamt machen in dieser Sammelklage des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) 741 Konsumenten Ansprüche im Wert von rund 4,6 Millionen Euro in Innsbruck geltend.

Nach der einstündigen Erörterung der verfahrensmäßigen Vorgehensweise und zur Feststellung der allfälligen Zuständigkeit des LG Innsbruck wurde der erste Verhandlungstag beendet. Generell nahm die Frage der Zuständigkeit heute einen breiten Raum ein, da es dazu an Österreichs Gerichten verschiedene Meinungen gibt. Deshalb ist es auch durchaus möglich, dass über das Landesgericht Klagenfurt allein der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit der Frage der Zuständigkeit befasst wird. Zivilrichter Klemens Eppacher wird seine Entscheidung dem VKI und der VW-Konzern innerhalb weniger Wochen zukommen lassen.



Der Verhandlungssaal am LG Innsbruck wurde von VW-Kunden regelrecht gestürmt. Bezeichnenderweise waren unter ihnen auf Grund des Nachmittagstermins relativ viele Kunden im Pensionsalter. Die Motivation, am heutigen Verfahren persönlich teilzunehmen, wechselte dabei zwischen reinem Interesse und Enttäuschung über den VW-Konzern. (fell, TT.com)