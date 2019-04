Klimawandel: Tiroler Uni-Spin-Off “alpS“ will „Wasserfrage“ beantworten

Innsbruck — Das Klimawandel-Kompetenzzentrum „alpS", ein Spin-Off der Uni Innsbruck, hat die „Wasserfrage" zu einer der drängendsten im Kampf gegen den Klimawandel erklärt. Man müsse beispielsweise über Baumarten nachdenken, die besser mit Trockenheit umgehen können oder beim Themenkomplex Starkregen auch städtebauliche Aspekte berücksichtigen, hieß es am Dienstag bei einer Pressekonferenz.

Besonders bei der „Versiegelung von Flächen in den Städten" will der neue Geschäftsführer Maximilian Riede ansetzen. Schließlich seien gute Abflussmöglichkeiten bei heftigem Niederschlag besonders wichtig. In diesem Zusammenhang rückte der promovierte Geograph auch Gehwege ins Zentrum. Das unterschiedliche Niveau ebendieser könne sich bei Starkregenereignissen positiv auswirken, so Riede.

Schwerpunkt Hochwasser

Das Thema Wasser beschäftigt „alpS" zudem auch in Bezug auf Hochwasser. Man arbeite bereits mit der landeseigenen Tiwag an einem Hochwasserprognosemodell. „Damit soll Hochwasser früher und genauer vorhergesagt werden", erläuterte Riede. Dadurch werde es auch möglich, Kraftwerke ökonomisch zu optimieren.

Das Beratungsunternehmen „alpS" wurde vor 15 Jahren gegründet. In den vergangenen Monaten habe man das Unternehmen neu strukturiert. „In der Einheit alpS Consulting agieren wir als Unternehmensberatung und Ingenieurbüro am freien Markt, während in alpS Research Forschungsprojekte in enger Zusammenarbeit mit der Universität Innsbruck gebündelt werden", so Riede. Rektor Tilmann Märk zeigt sich über die positive Entwicklung und die Neustrukturierung des Unternehmens erfreut: „Die Universität Innsbruck verfolgt seit Jahren konsequent eine Strategie, die Ideen und Wissen aus der Universität möglichst unmittelbar für Wirtschaft und Gesellschaft verfügbar macht. (TT.com)