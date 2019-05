Starkes Winterfinale in Tirol und Hoffen auf Plus im Sommer

Innsbruck – „Überraschend und erstaunlich“ – so nennt Platter mit Hinweis auf die massiven Schneefälle im Jänner und den extrem späten Ostertermin die Bilanz der jüngsten Tourismus-Wintersaison (November bis April) in Tirol. Dank eines sehr starken Finales im April (plus 21,4 Prozent auf fast 2,55 Mio. Nächtigungen) wurde das vorangegangene Minus fast noch aufgeholt: Die Saison schloss mit einem Mini-Minus von 0,4 Prozent bei 27,48 Millionen Nächtigungen, womit man den Vorjahresrekord nur um 100.000 Übernachtungen verfehlte. Bei den Ankünften wurde mit 6,2 Millionen (plus 0,7 Prozent) ein neuer Bestwert erzielt. Der Durchschnitts-Aufenthalt sank von 4,5 auf 4,4 Tage.

Wichtiger als Nächtigungszahlen sind laut Platter die gestiegene Auslastung in den letzten fünf Jahren (von 41,9 auf 44,6 Prozent) und die erzielte Wertschöpfung. Diese sei laut einer Schätzung in diesem Winter um 1,5 Prozent auf 3,02 Mrd. Euro angestiegen. Die Nordische Ski-WM in Seefeld habe „eine einzigartige Werbung für unser Land“ gebracht. Dass in Seefeld wie zuvor schon bei der Rad-WM (positive Ausnahme war die Kletter-WM) die Budgets nicht eingehalten wurden, sei aber ärgerlich. Tirol wolle auch weiterhin Großevents ins Land holen, weil diese in der Regel auch einen Schub für Infrastruktur und den Öffi-Ausbau brächten. Künftig müssten aber von den Veranstaltern „realistische Zahlen mit einem entsprechenden Puffer“ auf den Tisch, verlangt Platter.

Was die Entwicklung der wichtigsten Märkte betrifft, zeigt sich laut dem Chef der Tirol Werbung, Florian Phleps, ein unterschiedliches Bild. Während die Übernachtungen aus Deutschland (-0,6 %), Österreich (-2,1 %), der Schweiz (-2,7 %) und Großbritannien (-2,5 %) etwas rückläufig waren, nahmen sie aus den Niederlanden (+2,3%) und Belgien (+2,6%) leicht zu.

Während die Sommergäste im Schnitt 137 Euro pro Tag ausgeben, seien es im Winter mit 186 Euro deutlich mehr. Für 80 Prozent bleibe Skifahren das Hauptmotiv, das so genannte „Ski plus“ – also ergänzende Angebote zum Skifahren wie das Winterwandern – sei aber weiter auf dem Vormarsch, sagt Phleps.

Für die Sommersaison, die mit 1. Mai begonnen hat, zeigen sich nach zuletzt zehn Wachstumsjahren in Folge laut Tourismusbarometer sieben von zehn Betrieben mit der Buchungslage zufrieden bzw. sehr zufrieden. Was die Buchungslage der deutschen Gäste (stellen die Hälfte aller Nächtigungen) angeht, seien gleich neun von zehn Betrieben zufrieden bzw. sehr zufrieden. 55 Prozent der Unterkunftsbetriebe gehen laut Umfrage davon aus, das Ergebnis vom Vorjahr halten zu können. 22 Prozent erwarten, die Sommersaison mit einem Umsatzplus abzuschließen, 18 Prozent rechnen mit Umsatzeinbußen. Die Tirol Werbung setzt mit ihrem 4,5 Mio. Euro großen Werbebudget auf die Schwerpunkte Wandern, Rad und Klettern. Außerdem werden Kurzurlaube rund um die Feier- und Fenstertage besonders beworben.

„Nur 6 Prozent der Betriebe waren im Winter mit dem wirtschaftlichen Ergebnis nicht zufrieden“, betont Josef Hackl, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Tirol. Gerade im Sommer müssten in manchen Teilen Tirols die Preise entsprechend der Qualität der Betriebe angehoben werden. „Hier gibt es noch viel Luft nach oben.“ Ganz großes Thema bleibe jenes der Mitarbeitersuche. Die Branche habe alleine in den letzten zehn Jahren 16.500 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Hackl verlangt die Öffnung für kroatische Arbeitskräfte wie in Deutschland. (va)