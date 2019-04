Gemeinschaftskraftwerks Inn im Obergricht: Bohrer erreichte Krafthaus

Von Matthias Reichle

Prutz – Der „Zauberbohrer“ ist am Ziel. Gestern schaffte eine der beiden Tunnelvortriebsmaschinen, die an der Baustelle des Gemeinschaftskraftwerks Inn (GKI) im Obergricht im Einsatz sind, den Stollendurchschlag. Der von Kindern so getaufte „Zauberbohrer“ arbeitete sich seit 25. Februa­r 2016 vom Fensterstollen in Maria Stein Richtung Norden vor und hat nun den Gegenvortrieb beim Krafthaus in Prutz/Ried erreicht.

Insgesamt 9400 Meter liegen damit hinter ihm – rund 320.000 m3 Festgestein hat er auf seinem Weg „gefressen“. Der gesamte Triebwasser­stollen des Kraftwerks hat ein­e Länge von 23 Kilometern – insgesamt seien nun 90 Prozent (inklusive Schrägschacht und Gegenvortrieb) geschafft, betont GKI-Geschäftsführer Johann Herdina. Die Südmaschine komme wieder gut voran. Sie sollte ihren rund zwölf Kilometer langen Abschnitt im Sommer abschließen.

Mit dem Bau des GKI, das zu 86 Prozent der Tiwag und zu 14 Prozent den Engadiner Kraftwerken gehört, war 2015 begonnen worden. Beim Stollenvortrieb gab es massiv­e Pannen. Die Baumaschinen hatten sich mehrfach festgefresse­n und standen über Monate still. Die Verzögerungen betragen insgesamt fast zwei Jahre, so Herdina. Zwischenzeitlich trennte sich die GKI GmbH vom Unternehmen, das für das Baulos zuständig war.

Beim Baustart rechnete man noch mit einer Inbetrieb­nahme im Jahr 2018. Laut Herdina will man nun 2021 mit dem Probebetrieb und 2022 mit dem Vollbetrieb starten. Aber nicht nur der Zeitplan, sondern auch die Kostenschätzung musste überarbeitet werden – bis zum vergangenen Jahr kletterte die Investitionssumme von 461 auf 604,9 Millionen Euro. Das sollte nun halten, erklärt­e der GKI-Geschäftsführer: „Nach der Fertigstellung des Krafthauses in Prutz im vergangenen Herbst ist dies ein nächster Meilenstein auf dem Weg zum Gemeinschaftskraftwerk Inn. Nun gilt unsere volle Aufmerksamkeit dem weiteren Vortrieb der Südmaschin­e sowie den Arbeiten an der Wehranlage und dem Dotierkraftwerk in Ovella.“ Auch die letzten Monate waren nicht problemlos – so stießen die Arbeiter unter anderem wieder auf Schwierigkeiten im Berg. In seinen 40 Jahren im Tunnelbau sei das seine bisher schwierigste Baustelle, so Herdina.