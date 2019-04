Hypo-Gewinnplus und mehr Dividende

Innsbruck – Das Jahr 2018 sei für die Hypo sehr erfolgreich verlaufen, erklärte Aufsichtsratsvorsitzender Wilfried Stauder bei der Bilanzpressekonferenz in Innsbruck. Die Bilanzsumme sei leicht von 7,06 auf 7,33 Mrd. Euro gestiegen, der Gewinn vor Steuern hingegen kräftig von 22 auf 41,5 Mio. Euro. Diese Steigerung um satte 88 Prozent liege deutlich über Plan und ergebe sich aus einem „wesentlich besseren“ laufenden Ergebnis, sowie aus Einmaleffekten aus Tochterfirmen. Die Kernkapitalquote stieg auf 14,67 und die Eigenmittelquote auf 16,71 Prozent.

Für Stauder habe die Konzentration der Bank auf den Kernmarkt Tirol plus Südtirol und Wien weitere Früchte getragen – und es werde in Zukunft noch wichtiger werden, ein in Landesbesitz stehendes Institut zur Finanzierung von heimischen Projekten zu haben. Dem Land wird eine von zuletzt fünf auf acht Mio. Euro erhöhte Dividende ausgezahlt, die Verträge des Vorstandstrios Hans Peter Hörtnagl (Vorsitzender), Hannes Haid und Alexander Weiß wurden um vier weitere Jahre verlängert. „Auch das spricht für einen Erfolgsweg und eine Kontinuität, die es auch bei der Hypo nicht immer gegeben hat“, sagte Stauder. „Alle drei Herren genießen vollstes Vertrauen.“

Die Landeshaftungen (früher immerhin 11 Mrd. Euro) konnten indes fast auf null heruntergefahren werden. Der Risikobereich sei in einer „sehr gesunden und stabilen Lage“, so Vorstand Weiß. Das Risiko sei erheblich gesenkt worden. Und auch das einst massiv ausfallgefährdete Italien-Portfolio habe man auf ein „unbedeutendes Maß“ reduziert. „Das haben wir weitgehend abgearbeitet. Die Hypo steht sehr gesund da.“

Die Hypo habe bei den Kunden dank eines konsequenten Kurses und engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Vertrauen wieder zurückgewonnen, betonte Vorstandschef Hörtnagl. Und auch die Ratingagenturen Standard & Poor’s sowie Moody’s hätten das Rating der Hypo weiter angehoben. Bei Dachfonds-Awards habe man drei erste, zwei zweite und einen dritten Platz erhalten. Die Hypo entscheide vor Ort und rasch und mache nur Geschäfte, von denen man auch etwas verstehe.

Ein Thema, das die Bank in Zukunft noch stärker beschäftigen werde, sei die Digitalisierung, meinte Haid. Man werde hier sowohl auf digitale Angebote wie auch auf eine breite Aufstellung mit Filialen (derzeit 22) setzen. Zurzeit hat die Hypo 516 Beschäftigte. Inwiefern sich die Digitalisierung auf den Mitarbeiterstand auswirken werde, könne man noch nicht sagen. „Es gibt jedenfalls kein Abbauprogramm, sondern wir holen auch Leute und bilden Junge aus“, versicherte Stauder. Wichtig bleibe auch in Zukunft das für die Volksbanken und Hypos tätige Rechenzentrum ARZ in Innsbruck mit etwa 330 Beschäftigten. (va)