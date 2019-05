Heimat, die man gerne trinken kann

Tarrenz – Eine erste Präsentation auf Schloss Starkenberg bot bereits Gelegenheit, das noch ungefilterte Heimatbier der Brauerei Starkenberg zu verkosten. Am Sonntag, dem 5. Mai, ab 10 Uhr, am Tag der offenen Tür der LLA Imst am Gutshof in Brennbichl, können interessierte Besucher die jüngste Delikatesse des Braumeisters Alexander Zeischka erstmals genießen.

„Von der Idee, ein spezielles Heimatbier zu brauen, bis zur fertigen ersten Charge dauerte es fast drei Jahre“, erklärte Martin Steiner, der Geschäftsführer der Brauerei Starkenberg, „damit setzen wir unseren Weg, Bierspezialitäten in höchster Qualität anzubieten, konsequent fort.“ Besonderen Dank richtete Steiner an den Tarrenzer Bürgermeister Rudolf Köll. „Es war schwieriger als erwartet, Landwirte zu finden, die im Tiroler Oberland Braugerste anbauen wollten“, so Steiner, „ohne prominente Fürsprecher aus den Reihen der Bauern wäre das nur sehr schwer möglich gewesen.“

Die Brauerei wollte mit ihrer Initiative die eigene Produktpalette erweitern und gleichzeitig durch den Anbau der Gerste die regionale Landwirtschaft stärken.

Die 2018 von acht Landwirten zwischen Imst und Kematen auf zehn Hektar Anbaufläche geerntete Braugerste reicht für die Produktion von rund 800 hl Bier. (tp)