Der Baustoff Holz erobert die eigenen vier Wände

Von Thomas Parth

Imst, Landeck – Die jüngste Analyse zur Wohnsituation im Tiroler Oberland der Sparkasse Imst AG bescheinigt anhaltend großen Bedarf an Wohnraum. Ebenso ungebrochen hoch ist der Wunsch nach Sanierungen. Die niedrigen Zinsen wirken als zusätzlicher Motor. Bei den Baustoffen zeigt sich deutlich: Holz wird auch in den Bezirken Imst und Landeck immer beliebter.

Eine repräsentative IMAS-Studie im Auftrag von Erste Bank und Sparkasse zeigt, dass 27 Prozent der Tiroler in Miete leben. Die durchschnittliche Wohnfläche beträgt 118 Quadratmeter. „72 Prozent der Tiroler geben an, mit ihrer Wohnsituation zufrieden zu sein, wobei der Traum vom Eigenheim ungebrochen hoch ist“, bescheinigt Sparkassen-Vorstand Martin Haßlwanter. Dennoch habe jeder Fünfte in naher Zukunft Bau- oder Renovierungspläne.

Durch die aktuelle Niedrigzinssituation würden Investitionen vorgezogen, wobei 2018 im Tiroler Oberland 245 Häuser und 511 Wohnungen ihre Besitzer wechselten. „Was die Finanzierung anbelangt, braucht es gut geschulte Experten, die sich für die Häusl­bauer und Renovierer durch den Förderdschungel kämpfen“, weiß Haßlwanter. Sein Institut habe seit 2010 rund 407 Millionen Euro an Finanzierungsvolumen bearbeitet. Diese Summe käme der regionalen Wertschöpfungskette zugute, da man zu 99 Prozent in den Bezirken Landeck und Imst finanziere.

Wer auch bei der Umsetzung des geplanten Wohntraums auf den Faktor Zeit setzt und zugleich ökologisch und ökonomisch bauen möchte, der baut auf Holz. Architekt Dietmar Ewerz weiß: „Holz als Baustoff ist aus der heimischen Bauwirtschaft nicht mehr wegzudenken.“ Immer mehr regionale Firmen spezialisieren sich auf diesen nachhaltigen Rohstoff und bieten von Aufstockungen in Holzbauweise bis hin zu individuell geplanten Holzhäusern die volle Palette. „Ein großer Vorteil ist die hohe Vorfertigungsmöglichkeit, die eine extrem hohe Geschwindigkeit am Bau zulässt“, weiß Ewerz. Obendrein ist die Holzbauweise rentabel. „Im Rahmen der Wohnbauförderung und bei Sanierungen gibt es für den Baustoff Holz spezielle Förderungen“, weiß Finanzierungsexperte Andreas Huter von der Sparkasse.

Rüdiger Lex, Geschäftsführer von proHolz Tirol, kennt alle Zahlen rund um das Naturprodukt: „Alle 40 Sekunden wächst ein Haus nach.“ Als weiteren Pluspunkt verweist der Experte auf die vollständige Nutzbarkeit: „Es gibt keine Abfälle.“

Pfeifer Holz bietet allein an seinem Standort in Imst 530 Menschen einen Arbeitsplatz und ist längst auf den internationalen Holzbau-Trend aufgesprungen. Aktuell wird in Deutschland in ein Brettsperrholz-Werk investiert. Die mehrlagigen, kreuzweise verleimten System-Fertigteile aus Holz legen seit Jahren in der Baubranche einen Siegeszug hin – sowohl bei Einfamilienhäusern wie auch bei kommunalen Bauprojekten. „Mit dem Produkt ist erstmals massives, großvolumiges Bauen in einer neuen Dimension möglich“, weiß Michael Pfeifer, Geschäftsführer der Pfeifer Holding: „Unser Werk in Schlitz geht im September in Betrieb.“

Michael Pfeifer verweist u. a. auf ein Referenzprojekt in St. Anton. Für den Geschäftsführer war dies die perfekte Baustelle: „Die Unterkonstruktion aus Beton, errichtet mit unseren Schalungsträgern, obenauf ein Holzbau und im Keller eine Pellets-Heizung.“