Kitzbühel Tourismus: Der Sommer kann kommen

Von Harald Angerer

Kitzbühel – Nun hat auch der Kitzbüheler Tourismusverband die Wintersaison abgeschlossen. Auch hier weist die Nächtigungsstatistik ein Minus auf, um genau zu sein waren es von November bis März 2,6 % Prozent weniger und im April blieb ein Minus von 2,7 %. „Besonders schmerzt uns das Minus bei den Österreichern von 14 %. Das ist aber vermutlich auf den guten Winter zurückzuführen“, schildert Kitzbühel-Tourismus-Präsidentin Signe Reisch. Hier seien viele Ostösterreicher in den näheren Skigebieten geblieben.

Positiv sei aber hingegen die Entwicklung bei der Wertschöpfung, hier liegt man mit 18.619 Euro pro Bett an einsamer Spitze in Tirol. Die Vollbelegstage sind in den vergangenen drei Jahren stabil bei 138 geblieben. „Unser Fokus liegt ganz klar auf der Wertschöpfung und erst dann auf den Vollbelegstagen. Natürlich kann man diese mit günstigen Preisen schnell erhöhen“, betont TVB-Direktorin Viktoria Veider-Walser. Reisch streicht hier die gute Arbeit der Mitglieder und der Leistungsträger wie auch der Mitarbeiter des TVB hervor.

Der Blick gilt aber nun dem Sommer. Einer der Schwerpunkte ist das Thema Wandern. „Hier sind wir nicht die Einzigen, aber wir sind etwas besonderes“, ist Reisch überzeugt. Sie verweist auf die Südberge und das Höhenlinienwandern. Auch sei man in den letzten Zügen beim europäischen Wandergütesiegel. Hier werden sieben Gastgeber in Kitzbühel und auch Wanderwege zertifiziert. Weiters gibt es erstmals eine Zusammenarbeit von TVB, Bergbahn Kitzbühel und den Kitzbüheler Bergführern bei geführten Wanderungen, bis hin zu Klettersteigen und anspruchsvollen Bergtouren.

Ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema Bike. Hier arbeitet Vorstand Manfred Hofe­r schon seit einigen Jahren an einem Singletrail vom Hahnenkamm. Der Baustart erfolgte im Herbst und er soll noch im Frühling fertig gestellt werden. Zudem ist man dabei, eine ARGE zum Thema Biken ins Leben zu rufen, um das Thema intensiver zu bearbeiten. Neu für den Sommer ist der Sommererlebnisweg „Streif“ am Hahnenkamm. Wegen des vielen Schnees verzögert sich hier allerdings laut Vorstand Joe Dagn der Baustart.