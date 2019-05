Tirols Industrie legte kräftig zu

Innsbruck – Tirols Industrie­unternehmen haben im vergangenen Jahr kräftig zugelegt. Der Produktionswert der Tiroler Industrie stieg um knapp vier Prozent auf über 11 Milliarden Euro, wie die Industriellenvereinigung (IV) im Rahmen ihrer Mitgliederversammlung bekannt gab. Die Zahl der Industrie-Mitarbeiter stieg demnach leicht auf über 42.000. Auch die Lehrlingszahlen hätten sich positiv entwickelt.

Einer internen Umfrage zufolge zeigten sich die Tiroler Industrieunternehmen weitgehend zufrieden mit der angekündigten Steuerreform – der Großteil soll ab 2021 in Etappen kommen. Nach einer Mitgliederumfrage der Industriellenvereinigung würden 60 Prozent der Firmen die Steuer­reform mit „Gut“ und 25 Prozent mit „Befriedigend“ bewerten. Die restlichen 15 Prozent teilen sich demnach auf „Sehr gut“ und „Nicht zufriedenstellend“ auf.

Die IV Tirol habe vor allem eine Entlastung jener Unternehmen gefordert, die am Standort Österreich in Produktion und Arbeitsplätz­e investieren, erklärte IV-­Tirol-Präsident Christoph Swarovsk­i: „Wir halten an dieser Forderung fest und gehen davon aus, dass es weitere Anpassungen im Steuer­system geben wird“, meint Swarovsk­i: „Sehr wichtig ist uns auch, dass die Entlastung der Wirtschaft für alle Unternehmen unabhängig von ihrer Größe und der Gesellschaftsform gelten muss.“

Mit der Steuerreform bleib­e den Mitarbeitern mehr von ihrem Gehalt übrig, was ist im Wettbewerb um die Fachkräfte wichtig sei, so der IV-Chef. Aus seiner Sicht sei die angekündigte Anpassung der Unternehmenssteuern (die Gewinn­steuer soll von 25 Prozent in zwei Schritten auf 23 und dann auf 21 Prozent sinken, Anm.) absolut notwendig, zumal Österreich auch danach innerhalb der EU mit dem Steuersatz im oberen Mittelfeld liegen werde – über Deutschland mit 15 Prozent oder der Schweiz mit 8,5 Prozent.

Der Facharbeitermangel bleibe aber weiterhin eine groß­e Herausforderung, betonte Swarovski. Es brauche „wirksame Maßnahmen zur Gewinnung und Qualifizierung von Fachkräften, ein zukunftsorientiertes Bildungssystem und wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen auf Bundes- und Landesebene“. Und bei der Tiroler Raumordnungsnovelle dürfe die private Bauwirtschaft gegenüber der gemeinnützige­n nicht diskriminiert werden, so der Industrielle. (TT)